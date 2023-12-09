美參議員要求調查中國蒜頭對國家安全影響　網民：傻的嗎？

中國是新鮮及冷凍蒜頭的最大出口國，美國則是主要市場。有美國參議員最近去信華府，要求調查這些蒜頭對美國國家安全的影響，不過網民就對此大惑不解，並認為對方「太過得閒」。



英國廣播公司（BBC）12月8日報道，美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）去信商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），稱外國蒜頭的種植方式不衛生，對其質素及安全有憂慮。

他特別指出中國的蒜頭，稱由網上片段、煮食網誌和紀錄片中，「詳細紀錄」種植方式，包括在污水中種植，因此要求商務部根據法律採取行動，調查特定進口產品對美國安全的影響。

斯科特同時要求調查所有類型的蒜頭，稱食物安全和保安措施是一個事關生存的緊急情況，對國家安全、公共衛生及經濟繁榮構成嚴重威脅。

美國參議員斯科特（Rick Scott）一直對華採取強硬立場。（網上圖片）

美國一直指控中國以低於成本的價格，向市場傾銷蒜頭，華府自1990年中就向中國出口貨品加徵關稅，以保障美國生產商的競爭地位，並且在2019年特朗普（Donald Trump）執政時進一步增加關稅。

對於斯科特的言論，有網民在美國著名網上論壇Reddit留言「見到是斯科特就不用再看下去」、「哪個共和黨傻瓜提出這些意見，原來是斯科特」、「蒜頭是天然的5G接收器」等。不過有理性網民表示，蒜頭到處都可以種植，顧客應盡量支持本地農業。

致力推動大眾化及解釋科學疑團的加拿大頂尖名校麥吉爾大學（McGill University）科學和社會辦公室曾在2017年發表文章，指沒證據顯示中國利用污水作為種植蒜頭的肥料。

該篇文章當時指出，人類排泄物與動物糞便都是有效的肥料，即使將前者灑在種植用的農田上聽起來不太吸引，但這種做法比大家所想像的更安全。