美國金融監委會警告：採用AI對金融體系帶來風險

美國金融穩定監督委員會（FSOC）公布年度報告，首度警告人工智能（AI）科技未經適當監管就迅速採用，可能對金融體系構成新風險。



FSOC於12月14日發表報告說，有必要監控AI快速發展，包括生成式AI，確保監管架構跟上或領先金融體系出現的新風險。

報告說，AI可能帶來某些安全與可靠性風險，因此建議企業和監管機關加深專業知識和能力，以監控AI創新和使用，並識別新的AI科技風險。它警告，如果業者和監管機構不完全了解AI工具，可能會沒注意到偏頗或不準確的結果。

報告指出，AI工具愈來愈仰賴大型外部資料集和第三方供應商，這對他們自身構成私隱和網絡安全風險。

FSOC主席、財政部長耶倫（Janet Yellen）在會議上暗示監管機構2024年會把應對AI所帶來的威脅，列為優先要務。

圖為路透社2023年3月31日發布與人工智能有關的設計圖片。（Reuters）

她說，隨金融機構繼續評估和採用創新科技，AI的採用可能會加速。「因此讓這領域有負責任的創新，可以讓金融體系獲得提高效率等好處，但與此同時，風險管理原則與條規應該與之並行。」

在這之前，總統拜登（Joe Biden）在10月簽署一項減輕AI風險的行政命令，制定安全與保護私隱的準則。

FSOC在2008年全球金融危機後成立，由最高金融主管機構組成，成員包括美國證券交易委員會（SEC）和美國聯邦儲備局主席。這些監管機構正在審查企業如何使用AI。

此外，耶倫說，儘管2023年出現大型銀行倒閉，美國銀行體系仍然具有韌性，不過監管機構必須提高警惕。她說：「FSOC的成員快速應對，扼制風險擴散和維持市場對銀行體系的信心。但有銀行倒閉，也顯示脆弱性仍然存在。」

耶倫說，委員會密切關注從高利率到氣候變化與網絡威脅的其它幾個風險，也提及一些領域槓桿率在增加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

