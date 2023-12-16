美媒：特朗普卸任前夕　涉俄調查情報文件夾不翼而飛

兩名知情人士透露，在特朗普（Donald Trump）2020年卸下總統職務前的最後那段日子裏，與俄羅斯涉嫌干預美國2016年總統大選有關的一個高度機密活頁夾不見了。



《紐約時報》星期五（12月15日）報道，美國聯邦調查局（FBI）為這個情報活頁夾取名為「交火颶風」（Crossfire Hurricane）。 其中一名知情人士說，國家安全局官員擔憂這個活頁夾裏的敏感資訊或已被不當分享。

美國有線電視新聞網絡（CNN）當天早些時候報道了這個消息。 一名美國官員說，參議院情報委員會去年收到有關此事的簡報。

不見的活頁夾由特朗普政府官員負責收集，內容夾雜了調查俄羅斯的起源和早期階段的資料，包括疑為竊聽特朗普前競選顧問而發出的FBI國安監聽令影印本，還有被指敵視特朗普的兩名FBI調查員之間的簡訊。

路透社引述一消息人士稱，活頁夾中包含俄羅斯的情報與其他文件。 報道指特朗普在卸任前指示中情局（CIA）把活頁夾送到白宮，以便他能解密與FBI調查俄羅斯干預美國總統大選有關的資料。

消息人士也說，俄羅斯的資料包括美國和北約盟國收集、屬於高度機密的原始情報，加劇了美國政府對情報失陷可能面臨威脅的擔憂。

特朗普的2024總統競選團隊沒有立即回應置評請求。

美國國家情報總監辦公室於2017年1月發布一份評估報告，稱發現俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及俄羅斯政府開展了一個虛假資訊和網路攻擊行動，透過詆毀特朗普2016年的總統競選對手希拉里（Hillary Clinton）來「提高特朗普的當選機會」。

俄羅斯否認干預美國2016年總統選舉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

