特朗普2024「反敗為勝」？美媒民調：拜登7大搖擺州全輸

小結：距離2024年美國大選已經不到一年，現在還不能說美國總統拜登（Joe Biden）「大勢已去」，但已經可以看到，歷史正在朝有利於前總統特朗普（Donald Trump）再次當選的方向發展，為百年不遇之大變局帶來更多的變數。編按：《華盛頓時報》（Washington Times）12月14日稱，民調顯示，特朗普在7個搖擺州領先拜登。



撰文：兔主席



目錄：

一、關鍵搖擺州決定美國大選的結果

二、拜登在關鍵搖擺州已經顯著落後

三、各州選舉人票數根據人口統計結果有所調整

四、特朗普處於十分有利的形勢

五、《華爾街日報》一份對於拜登極其不利的民意調查

六、最後說說共和黨內部競爭問題

一、關鍵搖擺州決定美國大選的結果

長時間關注美國政治的同學都知道，美國總統大選雖然是全民投票，但各州的選票都要轉化為各州的選舉人票（electoral votes），並且採取「贏者通吃」機制。由於絕大多數的政治傾向十分穩定（例如加州、紐約州、麻省等永遠選擇民主黨，德州永遠選擇共和黨，因此，決定大選結果的，往往是幾個關鍵的「搖擺州」。所謂搖擺州，即政治傾向不穩定的州。

以2020年大選為例：538票裏，拜登得306票，特朗普得232票。

2020年大選結果，藍色為民主黨，紅色為共和黨，州內數字為選舉人票數。

再進一步分解，我們會發現，許多搖擺州的票數差距非常小：

1.票數差距在1%以內的州

——佐治亞州（Georgia）, 0.23% (差距11,779票) – 16個選舉人票（拜登贏得）

——亞利桑那州（Arizona）, 0.31% (差距10,457票) – 11個選舉人票（拜登贏得）

——威斯康星州（Wisconsin）, 0.63% (差距20,682票) – 10個選舉人票（拜登贏得）

特朗普落後拜登的票數為42,918票，對應3個州的37個選舉人票。如果特朗普拿下這3個州，則兩人的選舉人票立即變成269 vs 269。那麼特朗普只要再拿下任何其他一個州就能獲得大選勝利。

2.再看票數差距在1~3%的州

——賓夕法尼亞州（Pennsylvania）, 1.16% (差距80,555票) – 20個選舉人票（拜登贏得）

——北卡羅來納州（North Carolina）, 1.35% (差距74,483票) – 15個選舉人票（特朗普贏得）

——內華達州（Nevada）, 2.39% (差距33,596票) – 6 個選舉人票（拜登贏得）

——密歇根州（Michigan）, 2.78% (差距154,188票) – 16個選舉人票（拜登贏得）

特朗普在3個州落後27萬票（對應42個選舉人票）。實際上，只要特朗普拿下佐治亞州、亞利桑那、威斯康星，再加上一個內華達，就可以贏得大選。也就是下圖：

所以也可以這麼說：2020年，佐治亞州（11,779）、亞利桑那（10,457)、威斯康星（20,682）、內華達（33,596）的合共76,514張選票，決定2020年大選的結果。

2020年參加美國總統大選的選民共1.5億人（確切為155,507,476）。

76,514 ÷ 155,507,476 ×100% = 0.049%。

也就是不足0.05%的人決定美國總統大選的結果。

（當然這只是不同「組合」的一種，旨在為了說明美國大選的問題——特朗普可以通過拿下其他的「搖擺州」獲取選舉勝利）

二、拜登在關鍵搖擺州已經顯著落後

2024年大選，人們普遍認為上次選票差距較小的幾個州，是這次大選最關鍵的州，即：佐治亞州、威斯康星、賓夕法尼亞和密歇根。所以選舉政客將大量資源投放在這些州；媒體也在持續跟蹤，定期做民調。最近的民調顯示，拜登較特朗普的落後還在拉大：

1）CNN的民調（2023年12月11日）

密歇根：特朗普 50，拜登 40，特朗普領先10；（2020年，特朗普落後2.78）

佐治亞州：特朗普 49，拜登 44，特朗普領先5。（2020年，特朗普落後0.23）

在密歇根和佐治亞，分別只有35%和39%的人認可拜登的工作。大部份人（密歇根的56%及佐治亞的54%）認為拜登的政策惡化經濟環境。

該民調還發現，拜登政府處理以色列-巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）戰爭問題的方式在民主黨內引發分歧，因為進步主義的、年輕的和少數族裔（例如穆斯林）民主黨人都敦促拜登呼籲停火。總體而言，每個州約有四成的選民認為美國在幫助以色列方面做得適當，但大約三分之一的選民認為美國過度干涉（應該是民主黨左翼），大約四分之一的選民認為美國幫助不夠（應該是共和黨）。兩個州中約有半數年齡在35歲以下的選民認為美國過度干涉（密歇根州為49%，佐治亞州為46%），比50歲及以上年齡段的選民高出20個百分點以上（兩個州均為23%）。

這就出現了最壞的情況：拜登處理以巴問題的方式，既沒有能討好共和黨，也引發本黨選民的不滿。參考筆者前段時間的小文《〈無腦站隊以色列，拜登或玩丟2024年大選》

文中亦提及：

「2020年總統大選，有110萬穆斯林選民參加投票，其中約64%投票支持拜登，僅35%支持特朗普。

而拜登之所以能贏得2020年大選，在於少數幾個搖擺州。其中關鍵一個州——密歇根——有約20萬穆斯林選民。2020年大選時，有14.6萬穆斯林出來投票，大多投給了拜登。最終拜登以15.5萬票的微弱優勢贏得了密歇根州。沒有穆斯林選民的支持，拜登很可能敗給特朗普。」

密歇根是汽車重鎮底特律（Detroit）所在地。除了以巴戰爭外，還有一個問題是新能源車。雖然拜登已經親自到底特律一線為汽車工人搖旗吶喊，但他畢竟是支持清潔能源與新能源車的，被主張油車和傳統能源的特朗普/共和黨積極反制，可能也被分走部份票倉。

所以，在CNN在密歇根的民調，發現這樣的情景：

模擬特朗普 v 拜登，特朗普 50，拜登 40——特朗普領先10個點；

模擬德桑蒂斯（Ron DeSantis） v 拜登，德桑蒂斯 49，拜登 42——德桑蒂斯領先7個點；

模擬黑利（Nikki Haley） v 拜登，黑利 50，拜登 38——黑利領先12個點。

也就是說，共和黨隨便派個人都可以擊敗拜登。那拜登就相當危險了。

2）EPIC-MRA民調（2023年11月18日）

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2023/11/18/election-2024-biden-trump-poll-michigan/71619518007/?gnt-cfr=1

模擬特朗普 v 拜登，特朗普 46，拜登 41——特朗普領先5；

模擬黑利 v 拜登，黑利 47，拜登 36，黑利領先11。

結果是接近的，兩個人共和黨候選人都可以在密歇根州擊敗拜登。

結果是接近的，兩個人共和黨候選人都可以在密歇根州擊敗拜登。

三、各州選舉人票數根據人口統計結果有所調整

美國總統大選，538名選舉人票，將根據各州人口結構變化進行調整。2024、2028年大選的選舉人票已經根據2020年人口調查結果調整，目前如下：

按照2020年大選的結果，特朗普已經自動增加了3票！（即，換算為2020年選舉人票，拜登降為303票，特朗普升為235票）。

四、特朗普處於十分有利的形勢

上次大選，亞利桑那州差距0.31%，由拜登贏得；這次大選，投票已經顯示偏向特朗普/共和黨。

再加上前面密歇根、佐治亞州的話：

如果把亞利桑那、密歇根、佐治亞州翻牌給特朗普，則特朗普 277票，拜登 261票，特朗普贏得大選。

再結合更多的民調看看目前的形勢。

比較圖一：2020年大選的結果（選舉人票數已經更為最新）

比較圖二：2024年大選：基於民調的預測（270towin.com）

深藍為民主黨鐵盤；深紅為共和黨鐵盤；

中藍為很有可能是民主黨；中紅為很有可能是共和黨；

淺藍為偏向民主黨；淺紅為偏向共和黨。

淺綠色為「懸而未決」（toss up）的搖擺州。

比較上兩個圖發現，相比2020年，隨處可見都是民主黨的「失地」：

——密歇根、佐治亞州、亞利桑那、賓夕法尼亞變成了淺紅；

——明尼蘇達和、內華達、維珍尼亞、科羅拉多變成「懸而未決」；

相比之下，特朗普/共和黨方面，沒有任何一個變成藍色系或懸而未決。

結論是，特朗普/共和黨在各州的基本盤都很穩，而民主黨則被大量動搖。

按照這個預測，特朗普有296票，已經可以奪得總統大選勝利了（270票當選）。

圖：在2020年的基礎上，特朗普贏得密歇根、佐治亞州、賓夕法尼亞、亞利桑那。

前面我們看了，在2020年大選結果的基礎上，把亞利桑那、密歇根、佐治亞州3個州「翻牌」給特朗普；上圖是將賓夕法尼亞也翻牌給特朗普，並假設其他州仍然按照2020年格局。這樣特朗普合併296票，拜登 242票，特朗普贏得大選。

這就是站在2023年12月中旬，一個有民調基礎的2024年大選結果。

五、WSJ一份對於拜登極其不利的民意調查

最後看看《華爾街時報》（WSJ）在2023年11月29日~12月4日，與1,500個註冊選民（反映了美國的選民/結構）做的一個民意調查（https://s.wsj.net/public/resources/documents/WSJ_Poll_Dec_2023.pdf）。結果對拜登非常不利：

首先，模擬特朗普 v 拜登的話，WSJ民調結果為特朗普 47，拜登 43，特朗普領先4個點。光從這4個點是看不出什麼來的，因為大選結果是最後幾個關鍵州決定的。

但WSJ的民意調查發現，相較拜登，選民更認可特朗普的政策。

1．對總統工作的滿意度（拜登 vs 特朗普）

——61%的人不認可拜登的總統工作，37%的認可；

——51%的人不認可 特朗普的總統工作，47%的認可

而且向前追溯可以發現，人們對拜登不滿意程度一直超過特朗普。

2．總統的經濟政策是幫了你，還是傷了你（拜登 vs 特朗普）

——只有23%的人認為拜登的政策對自己有幫助，53%的人認為有傷害；

——49%的人認為特朗普的政策對自己有幫助，37%的人認為有傷害。

結合相當一段時間的各種民調和輿論來看，人們普遍對拜登的經濟政策不滿。而對拜登來說最要命的是，人們認為拜登不如特朗普。

3. 針對以下問題，特朗普和拜登哪個能處理得更好？

重建經濟：特朗普 52%，拜登 35%（特朗普 +18）

控制通貨膨脹：特朗普 51%，拜登 30%（特朗普 +21）

減少犯罪：特朗普 47%，拜登 30% （特朗普 +17）

保護邊境（防止非法移民）：特朗普 54%，拜登 24%（特朗普 +30）

處理俄烏戰爭：特朗普 47%，拜登 37%（特朗普+10）

處理以色列-哈馬斯戰爭：特朗普 44%，拜登 32% （特朗普+12）

解決墮胎問題：特朗普 33%，拜登 44%（特朗普 – 11）

降低處方藥成本：特朗普 38%，拜登 38% （打平）

維護美國的社會保障和Medicare：特朗普 38%，拜登 44%（特朗普 -6）

處理醫療政策：特朗普 37%，拜登 40%， （特朗普 -3）

保護民主：特朗普 42%，拜登 43% （特朗普 -1）

改善美國政治的基調：特朗普 31%，拜登 37%（特朗普 -6）

越往前面的問題是越關鍵的，可以看到，在幾乎所有關鍵領域，特朗普碾壓拜登。甚至在「保護民主」這一部份，特朗普也只落後1個點。

4. 比較特朗普和拜登的個人品性

你覺得特朗普和拜登，哪個人更符合以下描述：

在神智上（mentally）更適合當總統：特朗普 45%，拜登29% （特朗普 +16）

有當總統所需的身體耐力：特朗普 48%，拜登 14% （特朗普 +34）

關心和你一樣的普通人：特朗普 38%，拜登 39% （特朗普 -1）

尊重民主：特朗普 35%，拜登 46% （特朗普 -11）

誠實：特朗普 28%，拜登 38% （特朗普 -10）

腐敗：特朗普 43%， 拜登 36% （特朗普 +7）

以上說明，群眾們對兩個人（特朗普和拜登）的認知還是很清醒的。拜登就是一個老好人，品性沒毛病，但是老了，不行了，沒法干總統這個位置了，還不如特朗普。

如果有得選的話。他們會更希望看到拜登-特朗普以外的人競爭總統位置

六、最後說說共和黨內部競爭問題：

——目前，特朗普在共和黨內遙遙領先，領先第二位（德桑蒂斯或黑利）達40個百分點以上，例如參考前面的WS民意調查：

特朗普支持率59%，黑利 15%，德桑蒂斯 14%。

——特朗普在動員MAGA基本盤方面是無人能敵的，德桑蒂斯是想動員動員不起來，因為人格魅力太差；黑利則更偏向精英主義/傳統華盛頓政客，不指向MAGA；

——黑利最近的呼聲很高，出來對付民主黨的話，她是一個不錯的候選人，因為她不像特朗普這樣極端，能夠拉攏不少中間選民，但她不受MAGA認可，也無法贏得共和黨初選；

——在各種模擬民調里，特朗普都能打敗拜登，這已經讓共和黨內先前聲稱特朗普無法當選（unelectable）的說法「不攻自破」。

離2024年美國大選已經不到一年，現在還不能說拜登「大勢已去」，但已經可以看到，歷史正在朝有利於特朗普再次當選的方向發展，為百年不遇之大變局帶來更多的變數。