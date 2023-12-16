謝峰稱習拜會不是終點　要加強全過程管理

中國駐美國大使謝鋒說，中美兩國元首在三藩市的會晤不是終點，並強調當務之急要做好後續工作，加強全過程管理。



中國駐美國使館12月13日舉辦中美「乒乓外交」52周年紀念活動。謝鋒出席並致辭，北京大學副校長方方、美國國際奧委會國際部主任喬羅斯蘭、美中關係全國委員會副會長白莉娟、美國乒乓球協會主席查爾以及300多名美國各界嘉賓參加。

謝鋒說，中國國家主席習近平一個月前同美國總統拜登在三藩市舉行歷史性會晤，探討新時期中美正確相處之道，開闢面向未來的「三藩市願景」。

他表示，會晤鞏固了中美關係止跌企穩勢頭，為變亂交織的世界注入了難得的確定性穩定性，受到兩國和國際社會普遍歡迎。歷史將證明，它不僅是今年中美關係的高光時刻，也是中美關係史上的里程碑，而且將對世界和平與發展產生重大深遠影響。

謝鋒指出，當前中美關係正處在新的十字路口，「時代呼喚我們從『乒乓外交』汲取智慧和力量，讓中美關係穩下來、好起來，實現健康、穩定、可持續發展，讓兩國人民放心、讓世界安心」。

美國三藩市當地時間2023年11月17日，亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議結束時，美國總統拜登與中國國家主席習近平話別。（中國外交部發言人華春瑩在社交媒體X賬號發布圖片）

謝鋒在致詞時強調，要實現兩國關係「再融冰」。希望美國同中國一道，樹立正確認知，從點滴做起，從今天做起，踐行相互尊重、和平共處、合作共贏，用互利合作的成功故事壓制零和博弈的負面敘事。

同時，要促進兩國人民「再接觸」。謝鋒說，新型冠狀病毒阻礙了面對面溝通交流，貿易戰、科技戰只會導致對抗和衝突。接觸對話才能避免誤判，逐步走出困境，重新積累互信。「我們要支持兩國人民多走動、多交往、多牽手。」

謝鋒也稱要推動中美關係「再出發」。他說，三藩市會晤不是終點，而是新的起點。當務之急要做好後續工作，加強全過程管理，特別是不折不扣將兩國元首會晤共識落到實處，推動中美關係穩下來、好起來，讓「三藩市願景」照進現實。

謝鋒表示，中國向來言出必行，已採取一系列促進中美經貿合作、便利雙方人員往來的務實舉措，包括批准萬事網聯准入、批准美博通公司收購威睿公司，取消簽證預約並縮短發放時間，階段性調減簽證費用，大幅簡化入境流程等。「我們期待美方與中方相向而行，採取行動，不要落後，特別是防止反覆，不要進一步、退半步，甚至進一步、退兩步，不要為兩國關係設置新的障礙。」