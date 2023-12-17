誤殺人質惹公憤　以色列才願重啟人質談判　哈馬斯：先停止侵略

在以軍誤殺三名人質之後，以色列政府似乎有意重啟釋放人質的談判。據路透社報道，當地時間12月16日，以色列總理內塔尼亞胡在新聞發佈會上確認，以方正努力解救被扣押人員，他已經向談判團隊發出指示。但內塔尼亞胡迴避了關於談判的具體問題，堅稱要向哈馬斯施加更大的「軍事壓力」。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）則在一份聲明中重申立場：「除非徹底停止對我們人民的侵略，否則不會啟動任何交換被扣押人員的談判。」聲明還強調，哈馬斯已將這一立場傳達給所有調解人。

報道援引知情人士的消息稱，一直負責人質談判的情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）負責人巴尼亞（David Barnea）15日晚間在歐洲與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammad bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani）舉行會談，就尋求重啟釋放被扣押人員的談判進行協商。這是自12月1日巴以衝突雙方重新交火以來，卡塔爾和以色列高級官員首次舉行會談。

內塔尼亞胡在16日的新聞發布會上迴避了關於這次會談的問題，但他確認已向談判團隊發出指示，以方正努力解救被扣押人員。他還聲稱，以色列在加沙的軍事行動促使哈馬斯於上個月釋放了約110名人質，以軍將繼續向哈馬斯施加「強大的軍事壓力」。

「我給談判團隊的指示就是基於這種壓力，沒有軍事壓力，我們就得不到任何東西。」內塔尼亞胡說，「哈馬斯有各種各樣的要求，包括結束戰爭和趕走以色列軍隊……如果我們屈服了，哈馬斯就贏了。我們需要消滅哈馬斯並救出所有人質。」

以巴衝突：以色列軍方宣布軍人在2023年12月15日誤殺被巴勒斯坦哈馬斯扣押在加沙的3名人質後，特拉維夫12月16日有人質家屬與示威者上街。他們舉起標語，要求政府營救在10月7日被擄至加沙的人質。（Reuters）

此外，內塔尼亞胡聲稱，以色列的目標是實現加沙地帶「非軍事化」，「我說過以色列國防軍會負責加沙地帶的安全，因為沒有其他辦法可以確保打擊『恐怖主義』。我可以告訴你們，加沙將會出現一個政府，它不會教育孩子去摧毀以色列。」

《以色列時報》稱，在內塔尼亞胡發表講話的同時，數百人在特拉維夫抗議示威，要求以色列政府採取措施解救被扣押人員。但示威者分為了對立的兩派，他們在集會現場互相辱罵，其中一派主張立即在加沙地帶停火，另一派揚言要對哈馬斯進行「不會妥協的戰爭」。

關於釋放被扣押人員的談判問題，哈馬斯16日發表聲明稱：「我們重申立場，除非徹底停止對我們人民的侵略，否則我們不會啟動任何交換被扣押人員的談判。」聲明還補充說，哈馬斯已將這一立場傳達給所有調解人。

▼以下為路透社12月15日取得3張沒標明日期的照片，他們都是被以軍誤殺的人質。

當地時間12月15日，以色列國防軍發布通報稱，以軍在加沙作戰時誤殺3名被哈馬斯扣押的以色列人質。以色列方面最初解釋說，以軍發現3名「穿着兇猛」的人朝着他們走來，認為他們是威脅，因此立即開槍將他們射殺。

但一名以色列軍方人士16日披露了更多細節，他稱當時這3名以色列人質已經舉着白旗，甚至向以軍喊話，仍遭無情射殺。

美國《華爾街日報》指出，誤殺人質事件加大了內塔尼亞胡推動人質談判的壓力，以軍也重新向部隊發布了交戰規則，並開始對事件展開調查。兩名埃及方面的安全消息人士告訴路透社，以色列官員現在也更願意推動停火，尋求用巴勒斯坦囚犯交換被哈馬斯扣押的人員。

本文獲《觀察者網》授權轉載

