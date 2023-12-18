韓國仁川市酒店大火54人傷　有民眾天台跳往毗鄰大樓逃生

韓國仁川市中心一家酒店昨日（17日）晚上發生火災，韓聯社於當地凌晨零時稱，截至發稿時，火災已造成54人受傷，有民眾從酒店屋頂跳往另一建築物避險。



韓聯社報道，據仁川工業園區消防署消息說，事發於仁川市南洞區一家酒店，當晚9時許，酒店停車場首先起火。 該酒店地下3層、地上18層。晚上9時18分左右，消防部門發佈「第二階段」應對命令，調集周邊消防站人員前往撲救。

大火在一個半小時後被撲滅，當局共派出140名消防員和49台設備到場。當局表示，火警一共造成54人受傷，當中包括8名外國人。所有傷者都沒有生命危險，傷者中包括一名20多歲男子在避難時跌傷骨折；另外亦有一名30多歲中國女子因二度燙傷而需要送院，其餘52人則因為吸入濃煙或腰、腳疼痛等問題接受治療，部分傷者之後已經出院。

至於火警原因方面，仁川消防本部火災調查組、仁川警察廳廣域偵查隊、國立科學搜查研究院、韓國電氣安全公社、韓國天然氣安全公社已組成聯合調查小組，而在火警前一天，酒店方面曾報案稱，與多層停車場連接的酒店一樓外部天花板出現火花，因此當局會向這方面集中調查。