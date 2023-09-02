韓國釜山澡堂遭祝融 快將撲熄又突然爆炸 火球直撲群眾險過剃頭
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
韓國釜山市昨（1）日發生恐怖爆炸。一間公眾澡堂發生火災後，當滅火作業即將結束時，再次發生大爆炸，火光竄向在場群眾。這起意外導致參與滅火作業的警消人員、以及附近居民等23人受傷，其中2名消防員臉部等嚴重燒傷。
《朝鮮日報》報道，當地時間1日下午1點40分，釜山市東區佐川洞的公共澡堂發生火災，消防車等出動後，下午2點左右控制火勢。沒想到過了十幾分鐘後發生一聲轟然巨響，澡堂地下一樓突然發生大爆炸，在場民眾急忙逃命。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+3
據報道，爆炸導致正在滅火的9名消防人員、在火場周遭的3名警察、６名當地政府職員、5名當地居民，總計23人受傷送院。其中2名消防員的臉部等嚴重燒傷。所幸公眾澡堂當日公休，建築物內空無一人。
受到爆炸影響，澡堂的牆壁目前出現大洞，建築物殘骸和大小碎片，噴散到周遭住宅和巷道。部份住宅和商店玻璃遭到震破。當地居民透露，傳來轟然巨響時，整棟建築都在震動，他還以為是建築物遭到雷擊。
據了解，接到澡堂發生火災的通報後，總計有55輛消防車和超過百名消防人員到場滅火。起火地點為澡堂地下一樓的倉庫和停車場，爆炸發生地點疑似為鍋爐室。警消人員目前已開始調查爆炸發生原因。
【同場加映】巴西公寓大火 猛男先救妻女再救愛犬卻葬身火海 最後身影被拍下（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
韓國旅遊注意！瑤瑤遊韓疑被跟蹤靠一招自救 IG自拍揭怪男真面目韓劇《假面女郎》女主角外貌神還原漫畫角色 網民：相似度達99%韓國旅遊｜大學生10個不想再去首爾的理由 遭韓網炎上：唔好嚟囉韓國超人氣網紅Irene 靠健身練出不科學身材「胸懷大痣」更性感人性大不同日本篇｜19禁韓綜6賣點：仿真口交自慰器/AV女優爆秘聞史上第1位非韓籍冠軍！中國22歲章昊C位出道 陸網暴動韓網震怒
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】