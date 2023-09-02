韓國釜山澡堂遭祝融　快將撲熄又突然爆炸　火球直撲群眾險過剃頭

韓國釜山市昨（1）日發生恐怖爆炸。一間公眾澡堂發生火災後，當滅火作業即將結束時，再次發生大爆炸，火光竄向在場群眾。這起意外導致參與滅火作業的警消人員、以及附近居民等23人受傷，其中2名消防員臉部等嚴重燒傷。



《朝鮮日報》報道，當地時間1日下午1點40分，釜山市東區佐川洞的公共澡堂發生火災，消防車等出動後，下午2點左右控制火勢。沒想到過了十幾分鐘後發生一聲轟然巨響，澡堂地下一樓突然發生大爆炸，在場民眾急忙逃命。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

據報道，爆炸導致正在滅火的9名消防人員、在火場周遭的3名警察、６名當地政府職員、5名當地居民，總計23人受傷送院。其中2名消防員的臉部等嚴重燒傷。所幸公眾澡堂當日公休，建築物內空無一人。

受到爆炸影響，澡堂的牆壁目前出現大洞，建築物殘骸和大小碎片，噴散到周遭住宅和巷道。部份住宅和商店玻璃遭到震破。當地居民透露，傳來轟然巨響時，整棟建築都在震動，他還以為是建築物遭到雷擊。

據了解，接到澡堂發生火災的通報後，總計有55輛消防車和超過百名消防人員到場滅火。起火地點為澡堂地下一樓的倉庫和停車場，爆炸發生地點疑似為鍋爐室。警消人員目前已開始調查爆炸發生原因。

【同場加映】巴西公寓大火 猛男先救妻女再救愛犬卻葬身火海 最後身影被拍下（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

大咖天后不忍了！尪肋骨插心臟慘死 自爆遭港姐介入婚姻

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】