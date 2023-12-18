日本黑金醜聞｜首相跑不掉？日媒揭岸田同侵吞192萬　手法更高明

日本政治黑金醜聞持續發酵，目前為止焦點都在自民黨的安倍派議員身上，但日本有媒體發現，首相岸田文雄可能同樣涉案。不過岸田手法「更高明」，是鑽法律漏洞把選舉捐款「袋袋平安」。



日本雜誌《News Post Seven》12月18日報道，岸田利用的是「選舉運動費用收支報告書」的法律漏洞，把侵吞的選舉捐款「洗白」。與政黨需要提交的「政治資金收支報告書」不同，選舉運動費用收支報告書是政治家個人的活動，與政黨活動分開。

自民黨的安倍派被揭把派系的酬款活動門票收入，作為回扣發放給議員。由於政黨必須在政治資金收支報告書列明所有收支，而回扣的金額未有申報，因此涉嫌違反選舉法。

圖為12月14日，林芳正進入首相官邸，接替因捲入黑金醜聞離任的官房長官松野博一。（Reuters）

至於岸田的情況，報道指岸田在個人的選舉運動費用收支報告書中，指自己在10月大選中獲得了1305萬日圓（約72萬港元）政黨支援及捐款資金，而支出1108萬日圓（約61萬港元），剩餘金額為192萬日圓（約10.5萬港元）。按一般情況剩餘金額應交予黨內處理，但《News Post Seven》在對比自民黨的政治資金收支報告書後，發現岸田並未有把這192萬日圓交給自民黨。

這與其他議員，如河野太郎，小泉進次郎等把剩餘金額以「捐款」形式全數給予自民黨；或與高市早苗利用會計手法把收支平衡寫成0的做法不一樣，岸田的192萬日圓不翼而非。然而，這樣的做法並不違法，因按目前法例，如果議員在選舉活動中獲取的個人收入，不論用途如何稅局都只會視為非課稅的個人所得，均無需申報和納稅。

《News Post Seven》向岸田首相辦公室查詢，獲得的回覆是：「公職候選人在選舉運動費用收支報告書中申報所獲得的金錢、物品或其他財產利益，根據所得稅法和遺產稅法被視為非課稅。因此，即使選舉活動費用的剩餘金額在選舉後用於其他政治活動，也不會引發進一步的稅務問題。」

報道指這表明岸田明知自己漏報了這192萬日圓，但最後這192萬日圓運用到什麼地方，理所當然不會知道。日本每4年一次大選，而4年後岸田將可獲得另一筆的政治資金。也就是說，岸田可以把選舉費用收支中出現的剩餘金額當成個人收入，利用法律漏洞把資金順利「洗白」。

報道指儘管這次發現與安倍派的情況不同，但性質同樣是侵吞政治獻金，岸田必須解釋這些資金的去向。