北京回應黎智英案開審：反對美英說三道四

中國外交部發言人汪文斌12月18日主持例行記者會。有記者提問：12月18日，黎智英涉香港國安法案開審。美國、英國對黎智英案和香港國安法說三道四。中方對此有何評論？



汪文斌：香港是法治社會，有法必依、違法必究。黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是反華勢力的「代理人」和「馬前卒」，是香港亂局的幕後推手，破壞香港繁榮穩定，損害香港市民福祉。香港特區執法部門秉公辦案，司法機關依法審理，合情合理合法。

美國、英國就這一進入司法程序的案件說三道四，嚴重違背法治精神，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，是赤裸裸的政治操弄和百分百的雙重標準，中方對此堅決反對。中央政府堅定支持香港特區依法維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行為。對香港國安法污衊抹黑、干擾破壞的圖謀絕不會得逞。

2023年11月27日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出發往布魯塞爾。（Reuters）

另有記者問：15日，美國國務卿布林肯發表聲明稱，美方反對中方利用懸賞威脅並騷擾自由民主人士，敦促香港特區政府尊重基本法所列受保護的權利與自由。中方對此有何回應？

汪文斌：我們堅決反對美方公然詆毀香港國安法、干預特區法治。

有關外逃反中亂港分子涉嫌危害國家安全，香港特區以事實為依據，以法律為準繩，依法對其予以通緝，符合國際法及國際通行慣例，是正義之舉。美國制定的國家安全法律也具有域外效力。美方為亂港分子撐腰打氣，不僅是對法治精神的粗暴踐踏，更暴露出美方在人權、法治問題上一貫奉行的雙重標準。

香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。我們敦促美方反躬自省，切實尊重中國主權和香港法治，不得做犯罪分子的避風港。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，任何干預香港事務、破壞香港法治的圖謀都絕不會得逞。