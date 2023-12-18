黎智英案｜法院外劍齒虎戒備　「王婆婆」持英國旗被警帶到示威區

壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力案，今日(18日)在西九龍法院開審，未及早上8時，西九龍法院附近氣氛平靜，但興華街往法院方向每個路口，均有警員駐守，約7時40分有囚車駛過，而法院外的通州街天橋下，有至少十數輛警車停泊，亦見到警方裝甲車「劍齒虎」。有「王婆婆」之稱的社運人士王鳳瑤早上約8時手持英國國旗到達西九龍裁判法院外，氣氛一度緊張，王遭警員包圍，其後被帶到法院外的示威區。



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法院外早上排隊入法院聽審人龍約有四十、五十人

至早上，法院外排隊入法院聽審的人龍約有四十、五十人，排頭位的JC周日晚（17日）10時已來到法院，她表示在社會運動期間一直有閱讀《蘋果日報》，特意前來希望見證案件開審。她稱怕有排隊黨，所以提早一晚來法庭外排隊。

她又說，近年香港有很多變化，令她有意移民，原計劃今年底離開，惟因事延遲，料未來仍再作安排。她又透露，無空間讓她再談對案件想法，而今次是她首次聽國安法案件開審，也想知道當中的實際操作。

排在第三的是兩名來自關注人權、新聞自由組織的外籍人士，她們說此前有去過立場案聽審，會一直關注與新聞自由相關的案件。她們也說，知道有些人會來排隊賺取金錢，所以也在今早5時到場。

在她們旁邊的一班等候旁聽人士，則於早上約6時到場。但問到她們來聽甚麼案件，她們一律沒有回應。

至早上約8時，有「王婆婆」之稱的社運人士王鳳瑤手持英國國旗到達西九龍裁判法院外，氣氛一度緊張，王遭警員包圍，其後被帶到法院外的示威區。

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公眾人士欲旁聽需到法庭輪籌

因應黎智英案開審，司法機構表示將會採特別的派籌安排，以控制人流及確保法院大樓的秩序，安排通告會在司法機構網頁更新。一般而言，公眾人士如欲旁聽，均需到法院大樓指定區域排隊輪候以取旁聽籌號。黎案將在西九法院3號庭處理，庭內座位會預留予被告親友及與案人士等，亦預留30座位作記者席，另設延伸法庭可看法庭的直播書面。

案件編號：HCCC 51/2022