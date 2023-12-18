黎智英案．開審｜辯方指控方逾期檢控煽動罪　認為法庭無權審理

【黎智英案/黎智英案最新消息/黎智英案持續更新】壹傳媒創辦人黎智英被指請求外國對中國及香港實施制裁，涉違國安法，他和三間《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力等共四罪，今（18日）在西九龍法院（暫代高等法院）開審，為首宗涉勾結外國勢力罪的審訊，並預計先處理串謀發布煽動刊物罪的檢控時限等法律爭議。《香港01》會持續跟進審訊情況。



代表黎的律師今早先作陳詞，指黎面對的煽動罪名設有檢控期限，控方須在6個月內提出檢控，但指控方未有在期內提出檢控，認為法庭無權審理有關控罪。



控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英的律師團隊則包括資深大律師彭耀鴻和大律師關文渭，三名公司則由大律師王國豪代表。

有外國領事及不公眾人士一早到法院外輪候旁聽。(詳看下圖)

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黎較前消瘦但精神不錯

黎智英今早10時許在４名懲教人員看守下步入法庭，他身穿灰色西裝外套及藍色襯衫。黎較早前消瘦，但精神不錯，他步入法庭時向公眾席點頭，公眾席多人向他揮手，他則以手指指向對方。他坐下後，不時望向旁聽人士，並戴上耳機準備聆訊。

法官澄清未見辯方要求視像證人

法官杜麗冰甫開庭便表示，上星期有傳媒報道指法庭拒絕辯方申請，以視像方式傳召海外證人作供。杜麗冰指，跟據法例要求，該申請需在交付程序後42天內作出。在本案中，辯方未有作出相關申請。黎的律師亦回應稱，未有相關申請。

指控方未在檢控期內提控煽動罪

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻首先陳詞，他指律政司檢控黎的首項控罪「串謀發布煽動刊物罪」，犯案時間在2019年4月1日，至2021年6月24日。然而根據《刑事罪行條例》第159D條的相關條文，這控罪有設檢控期設，並須在6個月提出檢控。若控方要從2019年4月1日起計，便須在2019年10月1日前作出檢控。

認為法庭無權審理該罪名

即使法庭不接受以上說法，若以控方所指干犯煽動罪的最後日期為2021年6月24日，控方亦應於2021年12月24日前提控，然而控方卻在同年12月28日才稱打算加控煽動罪，當時已超過檢控期限4天，故認為法庭沒有司法權審理這項控罪。

杜官質疑煽動可能涉及不止一次事件

法官杜麗冰質疑，煽動罪可能涉及一連串犯罪行為，有別於串謀謀殺等，只涉及一次事件。若按辯方說法，被告首度完成干犯煽動罪行，6個月後再完成的相類罪行，便不會在檢控範圍之內。法官李素蘭亦問到，是否應就每一篇文章，是否應分開檢控不同控罪。

彭不同意若相關罪行未完成，便沒有此時限問題，但強調若該罪行一旦完成，檢控時間便開始計算，並強調設置檢控期限的目的，是要防止控方等待被告累積罪行及延誤檢控。

黎智英案今早在西九龍法院開審，警方加強法院外保安。(詳看下圖)

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4名被告，包括黎智英（76歲）和另外三間蘋果日報相關公司，即蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，共被控4罪，包括1項「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪」(下稱串謀發布煽動刊物罪) 、兩項 「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」(下稱串謀勾結外國勢力罪)和1項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」(下稱勾結外國勢力罪)。

主審黎智英案的3名法官。(詳看下圖)

案件不設陪審團，由三名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。而黎智英自2020年12月3日被還押，期間一度獲批保釋但後被撤銷，至今被還押逾1100天。

控方早前透露，張劍虹、陳沛敏、陳梓華、李宇軒和壹傳媒前營運總裁周達權，將於本案以控方證人身份作供。

案件編號：HCCC51/2022