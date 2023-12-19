伊朗半數加油站服務中斷　當局指遭黑客攻擊疑涉美國以色列

伊朗石油部12月18日公布，因遭受黑客網絡攻擊，全國加油站服務大範圍中斷。當局歸咎於外部勢力，指以色列和美國在其他方面遭受打擊，因此試圖製造麻煩。伊朗媒體報道，聲稱發動襲擊的黑客組織與以色列有聯繫。總統萊希（Ebrahim Raisi）下令調查事件，並要求採取措施解決問題。以色列政府則稱，對於伊朗的說法，沒有什麼可回應。



伊朗當局最初表示，全國約70%加油站服務中斷；後來指由石油部監管的3,800個加油站中，約有1,650個加油站正在運作。伊朗媒體報道，當日很早開始便出現服務中斷，首都德黑蘭尤為嚴重。

伊朗加油站協會發言人稱，燃料供應沒有短缺問題，但由於系統存在軟件問題，呼籲司機不要前往加油站，專家正在解決問題。國家電視台表示，加油站正尋求以人手提供燃料，並指逾50%加油站正在提供服務，一些加油站正嘗試重新上網。

伊朗國家電視台新聞稱，一個名為Predatory Sparrow（亦稱Gonjeshke Darande）的黑客組織，宣稱是事件的幕後黑手。該組織在Telegram上發聲明中稱，這次網路攻擊是以有限度方式進行，避免對緊急服務造成損害。聲明又稱，攻擊是為反擊伊朗及其代理人的侵略。伊朗官方媒體稱，該組織過去曾表示，對伊朗加油站、鐵路網和鋼鐵廠發動過攻擊。

以色列網路部門同日表示，以色列北部一家醫院約3周前曾遭網絡攻擊，黑客企圖獲得「一些敏感資訊」但失敗，事件涉及伊朗和真主黨。