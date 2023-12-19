以巴衝突｜美國防長抵以色列重申支持　CIA局長訪波蘭斡旋談判

以巴衝突持續，以色列面對的國際壓力增加，但美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12月18日到訪以色列時重申，華府對以色列的支持堅定不移，但敦促以方採取更多措施保護平民。



奧斯汀與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面，討論如何減少對平民的傷害，及增加對加沙的人道援助。此外，雙方談到如何從大規模戰鬥過渡到低強度衝突。

加蘭特表示，以色列將逐步過渡到下一階段行動，流離失所的平民可能會先回加沙北部。他又表示，黎巴嫩真主黨需尊重2006年達成的停火協議，否則以方將採取行動。

奧斯汀表示，哈馬斯是個「狂熱的恐怖組織」，須確保永遠不能再從加沙對以色列發動襲擊。另外，他19日會與中東國家的防長舉行視像會議，商討也門胡塞武裝（Houthis）攻擊紅海商船的問題。

另一方面，美國官員透露，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）18日到訪波蘭華沙，與卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani），及以色列負責人質談判的情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）負責人巴尼亞（David Barnea）會晤，尋求推動達成新一輪臨時停火協議。