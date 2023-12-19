紅海局勢升溫　多間公司暫停航線　美國與多國發起護航行動

撰文：房伊媚
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也門胡塞武裝組織（Houthi）襲擊在紅海（Red Sea）行駛的多艘商船，稱是抗議以色列攻擊加沙，表明把目標放於與以色列有聯繫的船隻。路透社12月19日稱，多間航運公司暫停途經紅海的航線。美國則準備與多國展開護航行動。

報道指，暫停途經紅海航線的航運公司包括法國達飛海運集團（CMA CGM）、比利時歐航公司（Euronav）、台灣長榮海運（EVERGREEN）、挪威Frontline、德國赫伯羅特公司（Hapag-Lloyd）、韓國現代商船（HMM）、丹麥馬士基（Maersk）、地中海航運（MSC）、香港東方海外貨櫃航運（OOCL）、挪威Wallenius Wilhelmsen、台灣陽明海運（Yang Ming Marine Transport）。

英國石油公司（BP）18日起停止經紅海運送石油和天然氣。

紅海：圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）18日宣布，美國會與英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾（Seychelles）和西班牙，組成海上保衛部隊「繁榮守護者行動」（Operation Prosperity Guardian，暫譯），以保護船隻免受襲擊。

他指部隊會一起應對紅海南部和亞丁灣（Gulf of Aden）的安全挑戰，以確保所有國家的航行自由，促進區域安全與繁榮。

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