胡塞武裝襲擊　商船繞開紅海運費急升　油價漲至2週新高

也門胡塞武裝組織（Houthi）襲擊在紅海（Red Sea）行駛的商船，以表示他們支持巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）對抗以色列。一些航運公司因此改變航行路線，或暫停讓旗下船隻通過紅海。路透社12月18日稱，這令航程以及運費急升。美媒12月18日指，原油價格上漲至2週以來的新高。



胡塞武裝攻擊途經曼德海峽（Bab-el-Mandeb）的商船。曼德海峽位於紅海的南部入口，而紅海連接蘇彝士運河（Suez Canal）。蘇彝士運河是連接歐亞最短的海上航線，而全球約12%的貿易運輸須經過紅海，其中包括全球30%的貨櫃運輸。這條航線是國際貿易的命脈，因此胡塞武裝在這條航線上施襲，對貿易帶來重大打擊。

商船因襲擊風險而須繳付更高昂的保險費，或因改道而延長航程、上調運費。《衛報》12月19日稱，船隻在穿越高風險區域時，須通知保險公司並支付額外保費，在12月初，航運公司因船隻駛過紅海及蘇彝士運河而支付的這種風險溢價（Risk premium）僅為船舶價值的0.07%，但最近已升至約0.5%至0.7%。

紅海：圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

路透社12月18日引述全球貨運平台弗雷托斯（Freightos）的分析稱，截至12月12日，一個40英尺貨櫃從中國港口至以色列的海運費已從11月底的約1,975美元（約1.5萬港元），上升至逾2,300美元（約1.8萬港元）。Freightos行政總裁施賴伯（Zvi Schreiber）表示，自以巴戰爭開始以來，從中國至以色列港口的海運費增加46%至58%。

英國石油公司（BP）12月18日起停止經紅海運送石油和天然氣。《衛報》12月19日引述分析師稱，若攻擊持續，並且有更多石油公司停止經紅海運輸，能源成本可能會進一步上升。

美媒市場觀察網站（MarketWatch）12月18日稱，原油價格上漲至2週以來的新高。截至12月19日早上，國際基準布蘭特原油（Brent crude）期貨價格上升至每桶78.16美元（約610港元），WTI（西德州中質原油）期貨每桶72.52美元（約566港元）。