韓國工程師怕蟲成動力　設網站提供床蝨出沒地圖

韓國床蝨持續肆虐，11月底以來已錄到逾百宗個案。法媒12月19日報道，韓國一名自稱患「昆蟲恐懼症」的區塊鏈工程師自行架設網站，收集數據製作「床蝨出沒地圖」，供公眾查閱最新資訊。



現年29歲的工程師姜在九（Kang Jae-gu，音譯）受訪時表示，自己對昆蟲「非常敏感」，因此一年四季都睡在蚊帳內。這份恐懼推動他建立網站，以地圖標示床蝨在韓國現蹤的地區，並羅列最新新聞報道。

該網站以橄欖綠為主色。姜在九稱，此舉是希望訪客瀏覽時「心靈平靜」。但他亦坦言，為經營網站，自己必須查看床蝨、蟲卵照片，令他不禁「毛管戙」。他說自己還未受過床蝨所害，不過「可以想像如果發生在自己身上，會有多大壓力」。

床蝨（圖片來源：Dr Richard Naylor, CC BY-SA）

網站起初日均瀏覽量僅約40人次，現已升至5萬。姜在九稱會繼續經營，直至韓國「蟲蟲危機」解除。

床蝨連月困擾韓國，多區廉租屋、學生宿舍、公共澡堂、劏房遭殃。政府已撥款7億韓圜應對蟲害、批准家庭以工業用殺蟲劑驅蟲，並計劃在機場設置高溫蒸汽暖氣，防止「入口」床蝨。

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