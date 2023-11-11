床蝨｜為何殺蟲劑無效？　有如抗生素引發抗藥性的「超級床蝨」

韓國床蝨可能殺入香港，但專家稱這波蝨患會較過去更嚴重，因床蝨已出現「抗藥性」。抗藥性在細菌可能大家會聽得多，但其實床蝨一樣會有抗藥性，而且同樣是由「人類所造成」。



床蝨並非今天才出現的東西，在上世紀4、50年代前頗為流行，且無處不在。直到人類發明化學殺蟲劑，對衛生環境進行整治，床蝨及其他蟲患才得以限制，這也是今天城市清潔衛生的基礎。

最早期而又最有效的殺蟲劑是滴滴涕（DDT），但滴滴涕因其致癌毒性及難以降解的特質，在今天先進國家已被禁止使用。

圖為1945年11月，韓國京城府（現稱首爾）車站進行的滴滴涕清洗作業。（Wikipedia Commons）

圖為以色列過去的衛生作業，衛生人員直接把滴滴涕噴在頭上滅蝨，當年還未有人知道滴滴的致癌性。（Wiki Commons）

滴滴涕作用原理是影響昆蟲的神經軸突，讓其鈉離子通道無法正常運作，不斷痙攣至麻痹死亡。戰後50年代起，人類大量使用滴滴涕作為殺蟲工具，滴滴涕被禁止後由除蟲菊精類殺蟲劑取代，後者同樣是通過影響昆蟲的神經達到類似效果。

隨着滴滴涕及除蟲菊精類殺蟲劑的普及，人類成功大量減少蟲害，甚至一度在部份地方殺滅床蝨。可是，總是有一些床蝨成功從「殺蟲劑毒霧」中生存下來，漸漸讓床蝨建立對殺蟲劑的抗藥性。

這與人類使用大量抗生素，讓細菌出現抗藥性，產生「超級細菌」的原理相同。床蝨在人類的殺蟲劑毒霧中生存，進化成「超級床蝨」。在2018至2019年的一個研究顯示，今天的床蝨已出現基因變異，殺蟲劑無法影響其神經系統。

在2016年的另一個研究，發現床蝨的外骨骼較過去變得更厚，防止殺蟲劑被吸收至體內。若床蝨對殺蟲劑的抗性愈高，它們的外殼及骨骼就愈厚。簡單來說，今天使用市販的殺蟲噴霧今天已對床蝨幾乎毫無效果。