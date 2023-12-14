泰國曼谷人氣夜市Jodd Fairs大火120攤檔燒毀　烈燄濃煙怵目驚心

位於泰國曼谷市中心Rama 9馬路旁的喬德夜市（Jodd Fairs）12月13日下午在攤販開檔時發生火災，120家攤檔燒毀。所幸僅一人輕微嗆傷。thethaiger.com於14日報道，火災造成130萬泰銖（繼28.9萬港元）的損失。



火災在4時30分發生，從現場附近拍攝到的畫面顯示，被稱為「火車夜市2.0」的喬德夜市兩排有帳棚遮頂的攤位猛烈焚燒。警方報告稱，一家服裝店起火，快速蔓延到附近的商店，釋出大量黑煙，從遠處都可看到。

從現場影片可見，很多人在災場附近走動，情況一片混亂，商販們紛紛將貨物運出該區。消防員則在努力撲滅火勢。

曼谷惠恭王（Huay Kwang）消防局一名不具名的官員表示，當局13日接近下午4時21分時接獲報，消防員到場後20分鐘火勢便受控，但他不清楚火災原因。所幸只有一名21歲女子因吸入濃煙輕微嗆傷。

女子現場接受急救治療，但拒絕送院。

惠恭王的首長稱，夜市燒毀的區域將被列為危險區，並關閉至少7到15天，禁止民眾進入，當局預計向受影響的每家攤販提供1.1萬泰銖（約2,447港元）的現金補償。