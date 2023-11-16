三藩市中美元首會晤，十個很不尋常的細節！

毫無疑問，這是一場舉世矚目的會晤。

世界幾乎所有重要媒體，都報導了這次中美元首的會晤。 因為這次會晤，關係到中美關係的走向，從某種意義上，也關係到世界的和平與發展。

中美的官方通報和新聞稿，我一大早又看了很多遍，真是別有一番感慨。

外交無小事，細節很重要。

至少10個值得紀念的細節吧。

細節一，氣氛怎麼樣？

CNN有一段描述，很有現場感：拜登首先走出大樓歡迎，紅地毯已經鋪開，中國領導人的黑色轎車停了下來，停在了紅地毯的盡頭，他微笑著下了汽車，兩人握手…

然後，拜登請中國領導人進入會場；談完後，親自送中國領導人上車離開。

新華社的通稿則說，「兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。」

兩個關鍵字：

坦誠、

深入。

這應該都有點外交辭令。 個人的理解：

坦誠，大家都不藏著掖著；

深入，進行了充分討論；

我看到，中間兩位領導人散步時，針對美國記者詢問進展如何，拜登雙手都豎起了大拇指。

11月15日，國家主席習近平同美國總統拜登在斐洛里莊園舉行中美元首會晤。（新華社）

細節二，中美有兩種選擇。

看新華社的通稿，中國領導人開門見山，對拜登說了這樣一段話：

當今世界正經歷百年未有之大變局，中美有兩種選擇：一種是加強團結合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界安全和繁榮。 另一種是抱持零和思維，挑動陣營對立，讓世界走向動盪和分裂。

他接着說：兩種選擇代表兩個方向，將決定人類前途和地球未來。 作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在這個大背景下思考與謀劃。

信息量還是很大的。

1，中美關係，世界最重要雙邊關係。 沒有之一。

2，中美關係，要放在世界百年變局加速演進大背景下，來思考與謀劃。 別小家子氣。

3，中美關係，何去何從，決定人類前途和地球未來。 不能沒有擔當。

什麼是格局？

這就是格局！

美國，你要三思！

細節三，「三個不」振聾發聵。

有些話，非常坦率。

比如，開場講話中，中國領導人就說了這句話：「這麼兩個大國，不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。」

「三個不」！

這顯然是很有針對性的。

緊接着，中國領導人說：我還是那個看法，大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美兩國和世界面臨的問題。

我注意到，CNN也引述了這些話，然後解讀說，中方似乎拒絕了拜登關於中美「競爭」的觀點。

記得一年前的峇里島會晤，關於競爭，中國領導人也說了一段很意味深長的話：任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。

不知道美國人聽懂了沒有？

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。（Reuters）

細節四，從太平洋到地球。

我看到，中國領導人的這句話，很多外國媒體都引用了。

他說：「這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機會。」

以前我們常說，「寬廣的太平洋，容得下中美」，現在則是「這個地球，容得下中美兩國”」

甚麼是眼界？

這就是眼界。

有些人總是着眼於零和博弈，但我們更要抓住機會。 這麼大一個地球，中美完全可以各自發展、共同繁榮。

而且，要把對方的成功，視為自己的機會。

不知道美國人有沒有這種氣度？

細節五，親自介紹中國式現代化。

應該也是有針對性的，中國領導人親自做工作，向拜登介紹中國式現代化的本質特徵和內涵意義，以及中國的發展前景和戰略意圖。

他是這樣說的：

中國的發展有自身的邏輯和規律，中國正在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，中國不走殖民掠奪的老路，也不走國強必霸的歪路，不搞意識形態輸出，也不同任何國家搞意識形態對抗。

美國啊美國，中國式現代化，不是你們的那種老路。

而且，他還明確說了一句話：「中國沒有超越或取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算。」

擲地有聲！

中國不是美國，美國也別想歪了中國。

習拜會：2023年11月15日，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden，不在圖中）在費羅麗莊園進行會議。（Reuters）

細節六，正確相處之道。

甚麼是中美正確相處之道？

我看到，拜登似乎也談到了，他說：

我們必須確保競爭不會脫軌成為衝突。 我們也必須負責任地管理競爭。 這是美國所希望的，也是我們意圖做的。 我們還——我還相信，這是世界希望我們兩國做的：坦誠交流…

很典型的拜登式語言，但光這些就夠嗎？

我看到，在央視的影片中，中國領導人就說：中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，這是客觀現實。 但是，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。

十二個字：

相互尊重、

和平共處、

合作共贏。

這才能找到兩個大國的正確相處之道。

不知道在座的美國官員，作何感想？

細節七，重複拜登的承諾。

這是新華社的通稿中，很有意思的一段表達方式。

中國領導人表示，去年峇里島會晤時，美方表示不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。

花了很大篇幅文字，中方重複了拜登一年前的承諾，即「四不一無意」。

甚麼意思？

我個人的理解，美國啊美國，你不能言而不信啊！

細節八，五根支柱。

這也是這次會晤讓人眼前一亮的部分，中國領導人提出：這次三藩市會晤，中美應該有新的願景，共同努力澆築中美關係的五根支柱。

哪五根？

一是共同樹立正確認知。

二是共同有效管控分歧。

三是共同推動互利合作。

四是共同承擔大國責任。

五是共同促進人文交流。

其中第二根，中國領導人說得很生動：雙方要了解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外。

「三不三多」，簡單清楚。

美國人，你以為呢？

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。（Reuters）

細節九，中國堅定的態度。

一些原則問題，中國的態度相當堅定。

看新華社通稿，在台灣問題上，中國領導人告訴拜登，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。

而且，中方重視美方在峇里島會晤中所作出的有關正面表態。 美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

他也說：中國終將統一，也必然統一。

斬釘截鐵，不容置疑。

在中美經貿問題上，中國領導人也明確指出：美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益。 打壓中國科技就是遏止中國高品質發展，剝奪中國人民的發展權。

但中國怕了嗎？

中國領導人說：中國的發展壯大有內生邏輯，是外部力量阻擋不了的。

他也說：希望美方嚴肅看待中方關切，採取行動，取消單邊制裁，為中國企業提供公平、公正、非歧視的環境。

這些問題，美國，你需要好好落實你的承諾。

細節十，一系列成果。

世界矚目的一次會晤，成果怎麼樣？

看新華社的通稿，這次三藩市會晤，成果還是不少的。 文中這樣說：

兩國元首同意推動及加強中美各領域對話合作，包括： 建立人工智慧政府間對話； 成立中美禁毒合作工作小組，進行禁毒合作； 在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話； 同意明年早些時候進一步大幅增加航班； 擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流，等等。

請注意，這個「等等」。

此外，在世界都很關注的氣候變遷議題上，中美也將展開一系列聯合行動。

這就是合作。

中美需要合作，世界也需要中美合作，不合作，世界很多問題都不會解決。

習近平11月15日與拜登會晤後，在三藩市出席習近平出席美國友好團體的聯合歡迎晚宴。（REUTERS）

最後，不想多說甚麼了。

這次會晤，全世界高度重視。 看了一下，對於會晤結果，國際輿論普遍高度評價，並認為會對中美關係產生深遠影響。

與以前一樣，這一系列細節中，我們可以看到，什麼是大擔當，什麼是大格局，什麼是大情懷，當然，還有折衝樽俎的外交風雲和人格魅力。

不由想起以前與拜登的影片會晤，中國領導人對拜登講過的一些擲地有聲的話。

歷史是公正的，一個政治家的所作所為，無論是非功過，歷史都要記上一筆。 中國講究言必信、行必果，說了就要做到，做不到就不要說。 比口號，更要比行動…

今天的中國，確實不是以前的中國了。

世界正處於重大歷史轉折點。 我們更要看到，當今世界，既不太平也不安寧，俄烏衝突在延續，加薩更是在哭泣，美國人一方面各種承諾，另一方面還在不斷搞事。

我們怎麼辦？

我總覺得，我們還是要淡定和自信，淡定看待風雲變幻，自信時與勢在我們這一邊。 領導人之前就說過，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地，最根本的是要把我們自己的事情做好。

中國發展到這個地步，只要做好自己的事情，上下同心，何懼之有？

這次會晤，我相信，很多人還注意到了，中國領導人的座駕，是一輛黑色的紅旗轎車。

曾幾何時，中國人還造不出自己的汽車；現在，中國領導人的紅旗轎車，開到了三藩市會場。

這個世界，確實變了。

以上文章獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

