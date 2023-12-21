中國向波音737 MAX交付開綠燈：歡迎更多合作

航空業信息刊物《The Air Current氣流》12月20日引述消息人士報道，中國航空監管機構已為波音737 MAX機型的交付開綠燈。



《The Air Current氣流》報道，中國民用航空局副局長胡振江12月8日，在北京會見美國波音民機集團研發項目與客戶支持高級副總裁弗萊明（Mike Fleming）時，正式對波音737MAX機型的交付開綠燈。

據中國民航報消息，胡振江和弗萊明當時還就波音在華經營發展及加強交流合作等議題深入交換意見。胡振江說，中國歡迎波音繼續與中國民航局及航空業界不斷加強民航各專業領域交流合作，在中國市場上深耕發展。

波音737MAX機型在2019年接連發生兩起空難事故後，波音就再也沒有宣佈向中國客運航空公司出售產品的任何訂單。雖然737MAX機型在中國已復飛，但新機的交付遲遲未能重啟。

路透社報道稱，對波音來說，交付重啟象徵着波音重新打開中國這個最重要航空航天市場之一的大門。波音預計，到了2042年，中國市場將佔全球飛機需求的20%。

波音在一份聲明中表示：「我們將繼續支持我們在中國的客戶，並將準備好在那一天到來時為我們的客戶交付產品。」

據航班追蹤網站FlightRadar24信息，一架指定給中國南方航空公司的737 MAX機型從西雅圖的波音機場飛往波音在華盛頓州摩西湖附近的工廠，並於20日返回。

傑富瑞和德意志銀行分析師在投資者報告中說，這似乎是一次客戶驗收飛行，即由航空公司飛行員在交付前進行的試飛。

本文獲《聯合早報》授權轉載

