中國會重新採購波音飛機嗎？

有消息稱，中國將在習拜會之際，恢復對波音客機的訂購，結束波音長期在中國市場被冷落的狀態。



《彭博社》引述知情人士報道，中國希望訂購波音，作為對外傳遞中美兩國關係解凍的信號。如果達成協議，這將是自2019年波音客機接連發生空難事故後，中國首次恢復向波音公司的訂單。

中國最近一次訂購波音飛機，是2017年11月，波音公司與中國航空器材集團公司簽署了300架波音飛機的銷售協定，其中包括260架737系列、40架787系列和777系列飛機，總價值超過370億美元。

在那之後，波音就再也沒有宣佈向中國客運航空公司出售產品的任何訂單。在中國市場顆粒無收，也直接導致了全球範圍內波音連續四年落後於老對手空中巴士。

南航貴州公司飛機維修廠11月8日對一架波音737客機開展體檢。（中新社）

外交平衡工具

中國這次會重新購買波音嗎？歷史經驗證明，中國民航購買飛機的行為不能不受政治影響，購買時機也有講究。無論是空中巴士還是波音，民航飛機的訂購大單往往發生在重大外交場合。

在1972年尼克遜訪華、1993年江澤民訪美、1998年克林頓訪華等等時刻，都伴有波音的大訂單簽訂。2017年11月，波音公司與中國航空器材集團簽訂的300架飛機大單，也是時任美總統特朗普訪問中國時簽下的。

但從2018年起，中美關係變得緊張，波音在中國也不斷遭遇挫折。2018年、2019年，波音737 MAX機型在印尼和埃塞俄比亞接連發生致命墜機事故，中國民航2019年率先發佈停飛指令，直到今年1月才批准復飛。

兩次的空難事故重創波音，圖為2019年7月1日，停飛的波音737 MAX飛機停在美國華盛頓州西雅圖的波音機場。（Reuters）

去年5月，波音在中國的最大客戶南航宣佈，從訂單中去除100多架波音737MAX。兩個月後，中國三大航司一口氣買下292架空中巴士飛機，成為中國民航史上的最大飛機訂單，其中就有南航的96架訂單。

對此，波音迅速發佈聲明：作為與中國航空業有50年合作關係的美國最大出口商，地緣政治分歧繼續限制美國飛機出口，令人失望，並敦促「政府間進行富有成效的對話」。

而今年中美高層頻繁互訪，兩國領導人也即將在三藩市會面，對波音而言，阻礙繼續在中國市場發展的最大障礙，似乎就要消除了。

波音的煩惱

過去幾年，波音的困擾不僅是缺少訂單，而在於對中國的交付也停滯了。

《彭博社》的報道指出，中國的航空公司自2019年3月以來，沒有接收過波音737 MAX飛機，而去年一整年，波音僅對中國交付了其他型號的八架飛機。

《華爾街日報》今年9月的報道稱，波音已堆積了85架未交付的為中國航司生產的737 MAX飛機。在飛機購買模式中，常規模式是首付20%，交付時的尾款則是金額最大的一筆。沒有交付，波音公司就收不到尾款，極大影響公司運營。

同時，波音在中國的工廠也停滯了。波音位於舟山的波音737完工和交付中心由兩個部分組成，一是波音公司與中國商飛公司合資的波音737完工中心，二是波音公司獨資的737交付中心。

據內媒《華夏時報》的報道，這個占地40公頃的中心因為沒有新飛機交付，已長期停擺。

報道引述一位接近波音的人士說：「只有重新開始交付，舟山的完工和交付中心才能開始運轉，同時也意味著產生現金流，以及後續的產能調整等一系列積極變化。」

喪失中國訂單使波音後續經營倍感壓力。（VCG）

波音的努力

在中國市場諸事不順，波音將希望寄託在中美高層交流。2月美國國務卿布林肯訪華前，美國波音公司首席執行官卡爾洪（Dave Calhoun）接受媒體訪問時就稱，希望布林肯的訪華行程能夠幫助波音在中國最終獲得新的訂單。

但直到8月末美國商務部長雷蒙多訪華，中國依舊沒有鬆口跡象。《路透社》報道，雷蒙多在離開前的發佈會上說，她向中國方面提出了航空公司拒絕接受波音737 MAX飛機交付的問題，但沒有得到中方任何承諾。

上海波音公司是雷蒙多訪華的最後一站。《華爾街日報》稱，雷蒙多把離開中國前的新聞發佈會地點選在上海波音公司，旨在提醒人們注意美國公司面臨的困難。

波音為爭取中國市場，今年也下了不少功夫，其中包括罕見地將公司負責政府關係的柳青任命為中國總裁。這項任命顯示波音更重視與在中國市場的政府關係。

同時，波音公司執行副總裁、波音民機集團總裁兼CEO迪爾（Stan Deal）還到訪中國，與中國民航局局長宋志勇見面，又到廈門拜訪「老客戶」廈門航空。

2019年，中國成全球首國停飛波音737 MAX 8飛機。（視覺中國）

而廈航，是國家主席習近平在廈門任副市長期間，親自參與組建和初創階段的公司。《新華社》形容，習近平曾為了廈航，「跑北京，尋求中央、空軍和民航局的支持、支援。」

回溫的跡象

波音恢復對中國交付客機的消息，是隨著雷蒙多訪華而開始在市場上流傳。據《彭博社》報道，波音公司的聲明稱，當前中國737 MAX機隊中，已經有超過95%的飛機恢復了運行。波音稱，已為支援中國客戶做好了準備。

今年3月，香港大灣區航空宣佈訂購15架波音737 MAX飛機和五架787夢想飛機，也是中資航司購買波音飛機的一次破冰。

中國國航和東方航空也宣佈了引入波音飛機的計劃。國航在半年報中披露，下半年計劃引進12架波音737系列，2024年計劃引進24架。東航也在半年報裡披露，公司計劃今年下半年引進兩架，明年引進13架。

東航一直以來是空中巴士的重要客戶，是中國第一家運營空客客機的航空公司，擁有龐大的空客機隊。直到東航在中國民航大重組和合併中兼併了原雲南航空公司和武漢航空公司後，機隊中的波音客機數量才有了一定的增加。（資料圖片）

大單的不確定性

儘管波音在中國市場恢復銷量的機會看似很大，但對台軍售仍然是個巨大的風險點。波音的子公司波音防務，是美國對台灣出售的「斯拉姆-ER」遠端防區外打擊導彈、「岸基魚叉」導彈，「阿帕奇」攻擊直升機、CH-47運輸直升機等軍備的生產方。

跨國公司難逃地緣政治緊張的衝擊，而作為和國家安全有密切關係的跨國公司，波音受牽制更多。

如果波音能取得突破，將具有一定指標意義。即使波音成功在中國破冰不足以說明中美關係有多大進步，也能提振其他跨國公司對中國市場的信心，因為這標誌著只要中美有政治決心，兩國之間的分歧可以限制在特定領域，正常經貿依然可以繼續。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

