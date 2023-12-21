美國洛杉磯華女肢解案　疑犯是荷里活製片之子　工人驚見殘骸報警

美國洛杉磯11月初發生駭人聽聞的兇殺案，37歲華裔女子李梅（Mei Li，音譯）遇害，父母失蹤，李梅丈夫哈斯克爾（Samuel Haskell）被捕。更多案情在12月19日曝光，據美媒指，哈斯克爾11月7日曾聘用4名工人協助搬運，其中有人在黑色垃圾袋中驚見人體遺骸，於是報警。



35歲的哈斯克爾是荷里活知名電影製片人薩姆（Sam Haskell）之子，薩姆也曾是影星如佐治古尼（George Clooney）、胡比高拔（Whoopi Goldberg）的經理人。

洛杉磯法醫部門在12月19日公布報告，正式確認發現的人體遺骸屬於李梅。

據美媒19日引述檢方指，哈斯克爾11月7日曾聘用4名工人協助搬運，4人到場後協助棄置一些載有重物的黑色垃圾膠袋，但隨後有人曾打開膠袋，驚見人體遺骸，於是致電911報警。

同日也有人看到哈斯克爾自行把膠袋棄置到垃圾場，並拍下照片。警方之後11月8日找到遺骸，也在哈斯克爾與李梅的家中發現血跡。哈斯克爾本來與李梅、3名孩子及李梅父母一起同住。3名孩子目前由其他親戚照顧。

李梅的父母至今仍然失蹤，他們是72歲的李高申（Gaoshen Li，音譯） 和64歲的王彥翔（Yanxiang Wang，音譯）。

哈斯克爾被控殺害李梅及其父母。