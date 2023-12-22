中美軍方恢復對話｜劉振立與美軍參聯會主席通話　促對華正確認知

中國國防部公布，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立12月21日應約與美軍參聯會主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）進行視像通話。



前提尊重中方核心利益和重大關切

劉振立說，中美兩國元首三藩市會晤就恢覆兩軍溝通交流達成重要共識，兩軍應在平等和尊重基礎上開展交流合作，共同推動雙方關係穩下來、好起來。發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，關鍵是美方要有正確的對華認知，前提是美方應切實尊重中方的核心利益和重大關切，重點是推進務實合作、增進相互了解。

台灣問題純屬內政不容外來干涉

劉振立強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整。美方應切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，謹言慎行，以實際行動維護地區和平穩定和中美關係大局。此外，雙方還探討了其他問題。

美方多次呼籲恢復軍事對話

在中方公布消息前，美國國防部12月21日發聲明指，中美軍方高層在21日早上舉行視像通話。布朗此前曾在11月10日於日本東京向媒體表示，他10月初履新之後便致函劉振立，表達美方希望與北京恢復軍事對話。

至11月中的三藩市「習拜會」後，輿論便一直流傳中美同意重啟軍方對話的消息。美國白宮12月8日表示，他們渴望恢復與中國停滯不前的軍事對話。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）並在12月12日稱，重啟美國與中國軍事交流的計劃進展順利。