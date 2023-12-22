卡桑旅：以色列消滅哈馬斯目標注定失敗　釋放人質前提停止侵略

哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）12月21日表示，以色列消滅哈馬斯的目標定會失敗。卡桑旅發言人奧貝達（Abu Obeida）稱，希望被以色列關押的巴勒斯坦人全部獲釋，以便所有以色列人質也能釋放。 他警告，如果以色列想維持人質存活，他們別無選擇，只能停止侵略。哈馬斯也發表聲明，指除非以色列停止在加沙的軍事行動，否則不會談判釋放人質。



奧貝達批評，以色列獲得大規模的軍事支持，繼續在加沙犯下戰爭罪行。卡桑旅繼續戰鬥，令敵方損失不斷增加。奧貝達表示，由於以色列對巴勒斯坦的破壞、屠殺、迫使人民流離失所，令巴勒斯坦人別無選擇，只能復仇及抵抗。

他強調，以色列的目標是注定要失敗，這是不爭事實。至於解救人質的目標，卡桑旅重申前提是交換，且在持續戰事下不會釋放人質。他重申，以色列需要停火及談判，否則人質不可能活著獲釋。

以色列外交部長科恩（Eli Cohen）稱，關於釋放人質的談判正在進行中，但拒絕提供細節。 他重申，以色列在推毁哈馬斯前，加沙戰爭不會結束，並表示「（以色列）沒有談論減少攻擊強度，至少在未來幾週內不會」。