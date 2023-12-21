哈馬斯傳內部分裂　溫和派試水溫　以色列、美國領情否？

12月20日，長居卡塔爾的哈馬斯政治委員會領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）抵達埃及，透過埃及中介探討釋放人質換取第二次加沙停火的議題。

同一天，《華爾街日報》發布哈馬斯政治局委員Husam Badran的專訪，後者一方面表明哈馬斯不承認以色列的既有立場，另一方面卻稱希望在加沙走廊、西岸和耶路撒冷建立巴勒斯坦國，變相接受1967年六日戰爭前的以、巴邊界，也相當於對以色列的承認。

該報同時報道，哈馬斯的政治領導層已開展同控制西岸巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的法塔赫（Fatah）的談判，連加沙的強硬派哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）一開始也被蒙在鼓裏，引起了哈馬斯主要身在海外的政治領導層和加沙軍事領導層的意見分歧。

在得知政治領導層竟秘密開始與法塔赫的談判之後，辛瓦爾就馬上要求談判中止，認為哈馬斯在加沙還未曾落敗，不應過早妥協。

加沙哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar，圖中）。（Reuters）

作為同法塔赫談判一員的Badran則表明，巴斯坦斯解放組織應該包括任何巴勒斯坦派系，似乎是在暗示2007年將法塔赫趕出加沙、自始獨力管治加沙、導致巴勒斯坦解放運動內部形成兩派長期分裂的哈馬斯，有意重新加入巴勒斯坦自治政府，使巴勒斯坦人能夠團結起來爭取在「兩國方案」框架下建立巴勒斯坦國體。

《華爾街日報》報道，在哈馬斯與法塔赫的談判中，哈馬斯方面的代表包括哈馬斯政治委員會領袖哈尼亞，以及該委員會的前領袖馬沙爾（Khaled Meshaal）。

此兩人，特別是馬沙爾，被視為哈馬斯內部的溫和派。馬沙爾2017年還主動修改了1988年的哈馬斯憲章，去除了「直至穆斯林對抗猶太人（殺死猶太人）之前，審判日並不會到來」等激進內容，清楚表明反對猶太復國主義不等同於反對猶太宗教，試圖將哈馬斯推向溫和道路。

《華爾街日報》報道，哈馬斯政治領袖哈尼亞12月20日拒絕接受以色列提出以40名人質交換一周加沙停火的協議，認為雙方談判應該在以色列停火之後進行。（Reuters）

不過， 2017年馬沙爾下台，哈尼亞的加沙哈馬斯領袖地位被辛瓦爾取代。本年10月7日的越境襲擊，更象徵了哈馬斯強硬派已贏得路線之爭。

但隨着以軍不顧平民死傷強力清掃加沙哈馬斯，連辛瓦爾也有傳可能會經拉法（Rafah）逃往埃及，哈馬斯強硬派和溫和派的相對實力似乎又出現了變化。

另一方面，在法塔赫的一方，哈馬斯的談判對象頗為廣泛。當中包括2007至2013年的巴勒斯坦自治政府總理法耶茲（Salam Fayyad）；也包括2011年被自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在權鬥中趕出西岸、2015年在缺席審判中貪污罪成的法塔赫大佬、前秘密警察領袖達蘭 （Mohammed Dahlan）；而被視為88歲阿巴斯潛在繼承者之一、現任巴解組織行政委員會秘書長謝赫（Hussein Al-Sheikh）也據報是哈馬斯的談判對象。

以軍在加沙發現堪足行車的哈馬斯地道。（Reuters）

根據《經濟學人》12月初的報道，上述三位人物也是美國、阿聯酋、沙特分別屬意的下任法塔赫領導人。美方支持曾任職國際貨幣基金組織（IMF）的法耶茲重新以總理之位掌政，阿聯酋則支持被流放在其首都阿布扎比近十年的達蘭，而沙特就支持依然在巴解組織掌權的謝赫。

由於阿巴斯治下的巴勒斯坦自治政府貪腐嚴重，2005年以來長年沒有舉行選舉盡失民心，被視為以色列的傀儡，「兩國方案」和平進程毫無寸進，其在西岸的有效管治地區幾乎已收縮到最大城市拉姆安拉（Ramallah），因此，換走阿巴斯、重新為巴勒斯坦自治政府注入河革新活力，已變成了自治政府重返加沙的前提。

對於這個前提，過去十多年努力消除內部潛在權力挑戰者的阿巴斯當然不會接受。Badran也就向《華爾街日報》表明，哈馬斯並沒有同本人和巴勒斯坦自治政府本身展開對話。

西班牙首相桑切斯（左）和比利時首相德克羅（右）2023年11月23日在約旦河西岸拉姆安拉（Ramallah）會見阿巴斯（中）。（Reuters）

阿巴斯年事已高，消除來自他的阻力只是一個時間問題。Badran這次高調在《華爾街日報》發放願同法塔赫和解、暗示願意接受以色列存在的做法，很明顯是要公開試探美國、以色列對於接納哈馬斯的態度。

10月7日之前，以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府幾乎是非正式的接納了哈馬斯，他認為哈馬斯在加沙的存在可以長期分裂巴勒斯坦解放運動，因此可以無限期押後「兩國方案」的進程，此時的以色列政府更一直幫助卡塔爾將一箱箱現金送進加沙，以支持哈馬斯的管治。

但在10月7日之後，加沙哈馬斯領袖辛瓦爾撕破了其和平合作的面具，內塔尼亞胡就配合以色列進一步右轉的民情，採取了最強硬的姿態，主張全面消滅哈馬斯，並將法塔赫和哈馬斯打成同一派，表明任何巴勒斯坦國家都會對以色列構成威脅，反對巴勒斯坦以任何形式建國，反對巴勒斯坦自治政府重返加沙。

10月7日之前，美國拜登（Joe Biden）政府的立場是淡化以巴問題的重要性，將外交焦點放在以色列同周邊阿拉伯國家的修好之上。

12月20日，拜登暗示美國有可能支持呼籲以色列停火的聯合國安理會決議，該決議的表決已連續三天被押後。（Reuters）

10月7日之後，拜登的立場很明確，就是先改革巴勒斯坦自治政府，再讓法塔赫領導的自治政府重新掌管哈馬斯被消滅之後的加沙。

總括而言，以色列和美國的立場都不願接納哈馬斯，而前者的態度又比美國更為堅決。

正如阿巴斯的法塔赫內部政敵達蘭所言，「我不是哈馬斯的朋友，但你認為有任何人能夠繞過哈馬斯而達至和平嗎？」以色列和美國都必須承認他們就算在物理上消滅了哈馬斯，也不能在精神上消滅哈馬斯，因此，鼓勵哈馬斯的溫和派，為哈馬斯加入巴勒斯坦自治政府打開門戶，才是唯一符合現實的出路。

此刻，哈馬斯溫和派已經伸出了和平之手，以色列和美國都應該認真考慮握手言和的必要性。