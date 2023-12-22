以巴衝突｜特朗普女兒伊萬卡訪以色列　視察遭哈馬斯蹂躪村落

美國前總統特朗普（Donald Trump）的女兒伊萬卡（Ivanka Trump），以及伊萬卡的丈夫庫什納（Jared Kushner）12月21日到訪以色列，並往遭哈馬斯攻擊的村落視察。他們穿上防彈衣，到以色列人定居點卡法阿扎（Kfar Aza）視察，該處於10 月7 日遭哈馬斯分子蹂躪，至少有52名居民被殺。



據指出，伊萬卡夫婦除參觀該定居點，並與該地區的官員、女兵等交談，又聽取此前居住當地的居民親述經歷。有民眾向伊萬卡送上一枚鐵牌，上面寫著「卡法阿扎是我家」。該民眾又稱，希望有一天，能重新在家中接待各人。在參觀結束時，伊萬卡夫婦特別感謝居民及負責救援的部隊。

伊萬卡已離開以色列，稱此行充滿悲傷及希望，她稱從受害者、家人、士兵和急救人員處，聽到了令人心碎的故事。但也感受到他們在絕望中的力量，令人深受感動。她會在晚上祈禱，願所有人質安全返回，並祈盼每個受害者及其家人康復。