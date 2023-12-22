寒流侵襲日韓：日本沿岸大雪　韓國濟州機場大量航班延取消

日本受十年來最強寒流吹襲，日本海沿岸地區多處降下大雪，其中北海道岩見澤截至12月22日中午降雪量達73厘米，富山縣、福井縣、石川縣發出「顯著強降雪警報」，預料大雪將持續至23日。



日本氣象廳預測，截至23日中午的24小時內，新潟縣降雪量將達80厘米，北陸地方60厘米，北海道、關東甲信、東海、近畿、中國地方50厘米，東北地方40厘米，預料降雪量會持續增加，主要集中在北陸和北部日本海沿岸地區。

大雪令多處路面積雪、結冰。日本放送協會（NHK）22日報道，一架貨車行經福岡縣築紫野市一條縣道時失控翻車，與另外3部車相撞，兩人輕傷。新潟市縣道上有旅遊巴與輕型車迎頭相撞，輕型車司機輕傷。

受大雪影響，北海道新潟機場22日多班航班延誤或取消，部份高速公路封閉。氣象廳敦促公眾留意天氣對交通影響，以及可能引發的停電、雪崩，如非必要不要外出。

圖為2017年5月25日，韓國西歸浦市，遊客在天帝淵瀑布仙臨橋上拍照。（Getty）

韓國濟州國際機場22日上午因暴雪等惡劣天氣暫停跑道運營，導致多架航班取消或延誤。

據韓國機場公社旗下濟州機場消息，由於當地普遍出現暴雪，機場緊急開展除雪工作，跑道關閉措施延長至下午3時。由此，該機場跑道從當天上午8時20分起停運6小時40分鐘，導致航班大面積取消或延誤。

截至當天上午11時，濟州共137架次航班停飛，有4架次航班延誤，還有從金浦、清州和上海浦東飛往濟州的共5架航班被迫折返。