日本天氣｜10年最強寒流北海道跌破零下24℃　貨車遇積雪塞足3小時

香港天氣轉凍，日本、韓國地區更是同樣受到寒冷天氣影響，多處降下大雪。



日本氣象廳則將此波寒流喻為「10年來最強寒流」，北海道也出現零下24度的超強低溫，由於突如其來的暴雪，北海道出現多宗交通事故，甚至因為積雪來不及清除，導致車輛卡在車陣中至少3小時。

專家也提醒，包含水管、熱水器以及水龍頭等都可能因為低溫而結凍，甚至因此破裂。

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根據《全日本新聞網》報道，被稱為「日本第一冷」的北海道陸別町出現寒冬美景，結凍的河川與冰霜的結晶如同繁花一般，而這裏的氣溫則是在21日降至零下24度，創下全日本此次冬季的最低紀錄。

北海道留萌市則是從上周末開始就溫度驟降，由於不斷的降雪，結冰路面導致多宗交通事故。

21日早上更是因為積雪來不及清除，導致多條道路車輛無法通行，一名貨車司機在受訪時也直言，因為積雪而塞在車陣中至少3小時。

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根據《中國放送》報道，此次將迎來10年來的最強寒流，而專家也提醒，一旦氣溫低於零下4度，而在有強風的地方只要低於零下2度，就有可能發生水管結冰的情形，進而導致水管破裂。

根據廣島市水道局統計，廣島市中區2021年1月曾經觀測到零下4.5度的低溫，當時包含中區在內的沿岸地帶就發生約1800件的水管破裂事件。

不僅如此，設置在室外的水龍頭、熱水器等管線也很容易發生結凍情形。

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專家表示，為了防止結凍導致破裂，民眾可以提前使用布、塑膠布覆蓋管線保溫，如果外層能在再蓋上一層紙箱，效果更甚，可以有效防止水管結凍。

此外，專家也提醒，千萬不能直接潑灑熱水在水管上，應該要用溫水慢慢地解凍。水管若持續有水流也能防止結凍，因此民眾可以開少量的水，並提前接水，待日後使用。

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