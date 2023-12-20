寒冷天氣保暖｜日本品牌禦寒妙招比穿襪褲更暖 北海道人也稱有效
撰文：聯合新聞網
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天氣愈來愈冷，如果再碰上寒流來襲，溫度更是直接探底，讓人冷得不敢出被窩。
為了對抗嚴寒，有些人或許會穿上褲襪來保暖。雖然貼身的褲襪確實有一定效果，不過日本社群網站最近也出現另外一種搭配，比褲襪更有保暖功效。
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根據日本媒體「まいどなニュース」報道，日本知名襪子品牌「Tabio」（靴下屋）最近在官方Twitter上分享，表示貼身的褲襪雖然保暖，但是因為必須覆蓋到腳趾頭，所以厚度受到一定限制。
相對地，如果是「緊身褲（leggings）」，就因為不用覆蓋腳趾，沒有這方面的問題。
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因此，如果想要保暖的話，Tabio推薦可以穿上緊身褲，腳掌的部份則搭配較厚的短襪。如此一來，即使在非常寒冷的時候，都能夠發揮出不錯的保暖功效。
這樣的穿搭，就連居住在北海道的網友都相當認同，表示「我是北海道人，冬天穿厚襪子跟緊身褲真的是正解，這樣就不怕凍傷了」。
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其他網友也回覆「這好吸引人喔，一直都是穿褲襪保暖的說，這下該來準備緊身褲了」、「雖然常常碰到零下氣溫的時候，但這招還是第一次知道」、「我因為身體容易冷，很久之前就在用緊身褲+襪子的穿搭了」。
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