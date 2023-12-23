特朗普涉企圖推翻大選案　美國最高法院拒立即裁定有否總統豁免權

美國最高法院拒絕立即裁定，前總統特朗普（Donald Trump）是否在密謀推翻2020年總統選舉結果案享有總統豁免權，可以免於被起訴。



綜合彭博社和《紐約時報》報道，美國最高法院星期五（12月22日）發表了只有一句話的命令，宣布先由聯邦上訴法院審理特朗普關於總統豁免權的上訴。最高法院沒有在命令中提供解釋或註明9名大法官之間是否存在異議。

華盛頓特區聯邦法院法官丘特坎（Tanya Chutkan）於12月1日，駁回了特朗普要求撤銷2020年總統選舉案的申請，他對丘特坎的裁決提出上訴。一聯邦上訴法院定2024年1月9日聽取辯論。

美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）的目標，是在3月4日啟動2020年總統選舉案的審訊。

圖為美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2023年12月19日在愛荷華州滑鐵盧（Waterloo）出席競選活動。（Reuters）

史密斯指密謀推翻2020年總統選舉結果案是至關重要的案件，他要求最高法院繞過聯邦上訴法院，快速對特朗普提出的上訴做出裁決。

史密斯說，依照憲法，在任期間犯罪的總統不能置於法律之上。史密斯說：「與所有公民一樣，他也要對自己的犯罪行為負責。」

最高法院星期五的決定對史密斯來說是一個打擊。

對於希望拖延審訊的特朗普來說，最高法院的決定是一重大勝利。特朗普在華盛頓、紐約、佛羅里達州等地面對多宗刑事案件起訴，他的律師團隊一直在想方設法拖延這些案件正式開審。

本文獲《聯合早報》授權轉載

