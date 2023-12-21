美國大選2024｜拜登再對特朗普機會大　且昔日手下敗將暫領先？

美國大選將於2024年11月5日舉行。2024年初，民主黨和共和黨將舉行總統提名競選，選出各黨提名大會的代表。這些提名大會將於7月（共和黨）和8月（民主黨）正式選出各自黨派的總統候選人。



作者：The Conversation 的選舉分析師（Psephologist）；澳洲墨爾本大學數學與統計學院榮譽副教授Adrian Beaumont



第一場角逐是1月15日舉行的愛荷華州共和黨黨團會議，隨後是1月23日舉行的新罕布什爾州兩黨初選。在許多州於3月5日「超級星期二」投票之前，2 月份還有其他幾場競選。早期角逐佔代表總數的比例較低，2月27日密歇根州初選決定的代表比例不到10%。

「黨團會議」由州黨管理，通常要求選民在特定時間集合。「初選」由州選舉機構管理，管理方式與大選相同。初選的投票率遠高於黨團會議。2024年，絕大多數競選都採用初選。

民主黨代表按比例分配，門檻為15%。共和黨代表名額的分配取決於各州：有些州按比例分配代表名額，但也有很多州分配代表名額時採用贏家通吃或贏家佔多數的方式。

在大多數全國性民調中，拜登均以中低個位數落後於特朗普，這還不包括可能的選舉人票傾斜因素。(Reuters)

在FiveThirtyEight的民調匯總中，前總統特朗普（Donald Trump）在全國共和黨初選民調中以61.7%遙遙領先，德桑蒂斯（Ron DeSantis）以12.2%緊隨其後，黑利（Nikki Haley）以11.3%緊隨其後。在愛荷華州，特朗普也以46.7%的支持率遙遙領先，德桑蒂斯以19.6%緊隨其後，海莉以15.0%緊隨其後。

如果選舉結果反映了這些全國性民調結果，特朗普將贏得絕大多數代表席位。

在民主黨方面，沒有一位著名的民主黨人向拜登總統發起挑戰。拜登在全國的支持率為65.8%，威廉森（Marianne Williamson）為7.6%，菲利普斯（Dean Phillips）為5.4%。

特朗普在大選民調中領先

在總統大選中，共有538張選舉人票，需要270張選舉人票才能獲勝。各州的選舉人票按眾議院席位（基於人口）和參議員席位（總是兩席）之和分配，因此人口最少的州有三張選舉人票。除了兩個小的例外，各州的選舉人票都是贏家通吃。

特朗普在2016年大選中以2.1%的全國普選票數落敗，卻贏得了大選。2020 年，拜登贏得了4.5%的普選票，但只以0.6%的優勢贏得了讓他獲得超過270 張選舉人票的州。特朗普很可能再次從選舉人票的傾斜中獲益。

拜登在FiveThirtyEight的全國支持率為55.6%不支持，38.3%支持（淨值-17.3）。他的支持率自3月份以來一直在下滑，當時的淨支持率為-7.3。特朗普的支持率為52.3%不支持，42.3%支持（淨值-9.9）。自8月份以來，他的收視率有所提高，當時為-18.1。

在大多數全國性民調中，拜登都以中低個位數落後於特朗普，這還不包括可能的選舉人票傾斜因素。如果算上第三方候選人，特朗普對拜登的支持率會略有上升。

民主黨假如換上其他年青代表，贏特朗普的機會將更大，圖為該黨總統候選人之一的威廉森(右二)。(Reuters)

到大選時，拜登的支持率將接近82%，特朗普為78%。11月初錫耶納民意調查（Siena Poll）為《紐約時報》所做的民調顯示，在6個最接近2020年拜登勝選的州中，特朗普有5個州領先4到10個百分點。

雖然特朗普在錫耶納民調中總體領先5個百分點，但一位沒有透露姓名的普通民主黨人卻領先特朗普8個百分點。在2020年大選前一年的一次類似活動中，拜登領先特朗普2個百分點，普通民主黨人領先特朗普3個百分點。這意味着用一位遠比拜登年輕的民主黨人取代拜登，將提高他們擊敗特朗普的希望。

經濟悲觀情緒正在幫助特朗普

在《華爾街日報》12月初的一項全國民意調查中，三分之二的人認為經濟狀況不佳或不好，三分之二的人認為在拜登任職的過去兩年中經濟狀況變得更糟。在處理經濟問題的最佳方式上，特朗普以52比35領先拜登。選民認為拜登的政策對他們個人有傷害而非幫助的比例為53:23，而認為特朗普的政策對他們個人有幫助的比例為49:37。

在新冠疫情之前，美國的總體和核心通脹率每年約為2%，但總體通脹率在2022年6月達到8.9%的峰值。雖然11月的通脹率已降至3.1%，但選民仍記得過去的商品和服務要便宜得多。

11月份，按小時計算的實際工資（經通脹調整後）增長了0.2%，按周計算的實際工資增長了0.5%，而在截至11月份的12個月內，實際工資分別增長了 0.8%和0.5%。

10月份的個人儲蓄率為3.8%。在疫情之前，個人儲蓄率超過5%，而在疫情期間，由於經濟刺激和缺乏消費機會，個人儲蓄率飆升至創紀錄的水準。但通貨膨脹的影響已經侵蝕了這些收益。

美國就業資料繼續保持穩定，11月份新增就業崗位19.9萬個，失業率為 3.7%。就業人口比率——符合條件的美國人就業比例——在11月份為60.5%。該比率幾乎恢復到新冠疫情開始前的水準（61.1%）。

要扭轉失地，拜登唯有寄望大選前美國經濟好轉。(Reuters)

拜登能否收復失地？

距離大選還有近11個月的時間。如果有更多月份實際工資大幅增長，經濟悲觀情緒可能會有所緩解，如果出現這種情況，應該會對拜登有所幫助。

特朗普因涉嫌在2020年大選後在聯邦和佐治亞州干預選舉、卸任後錯誤保留機密檔以及向一名色情明星支付封口費而面臨4場獨立的法庭審判。

即使被定罪，特朗普仍可競選總統。但定罪可能會損害特朗普在民意調查中的地位。如果特朗普獲勝，他可以赦免聯邦指控，但不能赦免佐治亞州干涉選舉指控或封口費指控（這是紐約州的案件）。

因此，拜登的最大希望是大選前經濟景氣好轉，以及特朗普被定罪。但拜登的年齡不會改善。

假如拜登退出，讓民主黨人選擇接替者，那麼民主黨掌握總統職位的機會就會提高。要做到這一點，拜登需要在2024年8月19日至22日的民主黨大會之前退出。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。