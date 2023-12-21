誰也會DQ特朗普參選資格？繼科羅拉多後16州爆訴訟　下一步還看它

美國科羅拉多州（Colorado）最高法院12月19日禁止前總統特朗普（Donald Trump）參加2024年的總統初選後，美媒20日指，美國另有至少16州出現挑戰特朗普參選資格的訴訟，不過下一步會發生什麼，還看美國聯邦最高法院。



科羅拉多州最高法院12月19日以4對3的比例判定特朗普因參與叛亂而失去該州總統初選的參選資格，成為美國史上第1宗總統候選人因憲法第14修正案「叛亂條款」而被法院撤銷參選資格的案件。

《紐約時報》20日報道，目前至少還有16個州出現根據第14修正案挑戰特朗普參選資格的法律訴訟，包括密歇根州（Michigan）、俄勒岡州（Oregon）、新澤西州（New Jersey）、威斯康星州（Wisconsin）等。

下一步會如何，還看美國聯邦最高法院，特朗普團隊已表示會就科羅拉多州最高法院的判決提出上訴，若然最高法院受理此案，便會在實際上中止所有其他州的訴訟程序。

《紐約時報》19日也指，特朗普及其盟友顯得對上訴有信心，此因目前美國聯邦最高法院9位大法官之中，有3位是在特朗普執政期間獲任命。這9位法官之中，有6位屬保守派法官。