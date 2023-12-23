特朗普：自己與希特拉的血統言論是兩回事

美國前總統特朗普（Donald Trump）稱他不是德國納粹領袖希特拉（Adolf Hitler）的「學生」，並為自己關於無證移民的言論辯護。 批評者將他的發言與希特拉對猶太人的言論相提並論。



彭博社報道，特朗普星期五（12月22日）面對保守派電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）的反覆提問時回應說，他對希特拉一無所知，也從未讀過希特拉的作品 。 這場交鋒凸顯出圍繞著特朗普聲稱非法入境者「污化我們國家的血統」的爭議，正在加深。

寫過一本關於法西斯主義的書的耶魯大學教授史丹利（Jason Stanley）說，特朗普效法納粹狂魔希特拉在《我的奮鬥》（Mein Kempf）書中指控猶太人毒害德國血統的說法，還在競選集會上不斷重複這類語言，無疑是在煽風點火，蠱惑民心，威脅到移民的安全。

特朗普對休伊特說：「有些人指他（希特拉）說了一些關於血統的話。他的說法和我的說法是不同的。根本是完全不同的講話。」

特朗普在率先投票的艾奧瓦州和新罕布什爾州的競選集會上有關移民的言論，招致了兩黨的批評。 但民調顯示，特朗普在共和黨初選選民中仍保持較大優勢。

特朗普承諾，如果他明年再次當選總統，他將廣泛打擊非法移民，並表示美國南部邊境已被走私毒品和犯罪的移民佔領。 特朗普沒有引用任何證據來支持他的說法。

調查顯示，絕大多數移民說，他們到美國是為了追求更好的生活，許多經濟學家認為，隨着本土出生率下降，美國需要更多移民來維持勞動力。

彭博新聞社/Morning Consult本月進行的一項民調結果顯示，在假設的正面對決中，特朗普領先拜登（Joe Biden）5個百分點。 而在艾奧瓦州，特朗普在共和黨候選人中的領先優勢超過50個百分點，艾奧瓦州一民調專家稱這一差距「勢不可擋」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

