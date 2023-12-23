日本多地降雪量超出平時紀錄　北陸地區逾2000戶停電

日本大範圍遭受寒流侵襲，面向日本海的北陸地區等地下大雪，多個地方錄得超出平時紀錄的降雪量。當局呼籲民眾注意外出，並預計聖誕節期間的天氣仍然寒冷。



日本放送協會（NHK）及氣象網站Weather Map12月23日報道，截至當日早上11時，歧阜縣白川村及新潟縣津南町分別錄得91及90厘米降雪量，石川縣白山市河內的降雪量亦達75厘米，一同超出平時同期紀錄。

大雪導致石川縣輪島市有大約2100戶停電，當局正派員搶修；另外該市有115戶因為道路被倒塌樹木阻擋而處於孤立狀態。而本州東北岩手縣的公路在早上9時的半小時內發生6宗跣胎事件，幸好沒有人受傷。警方指，事發時現場正下雪，路面出現凍結迹象，並呼籲民眾小心駕駛。

惡劣天氣亦影響公共交通，小松機場有兩班前往東京羽田機場的航班取消；北陸新幹線連接富山至黑部宇奈月溫泉路段一度遇到信號故障，列車一度延誤最多50分鐘。而北陸線來往金澤至米原則有6班列車停駛。

氣象部門預計，面向日本海的地區在24日會繼續有雨雪天氣，太平洋方向的地區則普遍天晴，日間氣溫會比23日稍高。東京地區晚上氣溫介乎攝氏5度左右，因此民眾早晚外出需做足保暖措施。