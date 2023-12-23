以色列：以軍接近全面控制加沙北部

加沙的空中和地面持續行之際，以色列軍方12月20日稱，以軍開始在加沙北部巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的最後的一些營地「反恐」。以軍稱當地戰事已進入最後階段。以軍在接近全面控制該區。



半島電視台23日稱，22日一整天和晚間，加沙發生更多空襲，它們主要針對難民，地點集中在中部地區。

以軍稱會擴大地面行動，下令15萬平民離開加沙中部，前往加沙中部城鎮代爾拜萊赫（Deir Al-Balah）。有關它是「安全區」的說法是有矛盾；很多人最終選擇到代爾拜萊赫避難，但當地也遭受猛烈轟炸和炮擊。

以軍21晚稱，將向位於以南的汗尤尼斯（Khan Younis）派遣更多地面部隊，包括戰鬥工兵。

另一方面，位於加沙邊境拉法市（Rafah，該市與埃及接壤）是少數沒以軍疏散令的地方之一，但那裏已是幾乎每天都被轟炸。據在醫院看到遺體的美媒記者稱，拉法一棟房屋遭空襲，6人死亡，包括一對夫妻、兩人4個月大的寶寶，以及幼嬰的祖父。

加沙衞生部說，以色列和哈馬斯自10月7日爆發衝突以來，已造成巴勒斯坦20,057人死亡，逾5萬人受傷。

加沙的死亡人數接近該區戰前人口的1%。有三分之二的死者是婦孺。