聖誕快樂！NASA分享「聖誕樹星團」照片應節

美國太空總署（ NASA ）在聖誕前夕發布一張「聖誕樹星團」（ Christmas Tree Cluster ）的合成圖像，以染色與旋轉照片方向，讓編號為NGC 2264的星團更應節。



NASA錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory，CXO）拍攝到編號是NGC 2264的星團，它內部組成的恆星都很年輕，恆星的質量則介於太陽的十分之一到7倍間。NGC 2264距離地球約2,500光年。

2023年12月19日，美國太空總署（NASA）在社交媒體X發布一張在宇宙中拍到的「聖誕樹」照片，它是由一個距離地球2,500光年的巨大而年輕的恆星團組成。（美國太空總署）

當局加上WIYN望遠鏡（Wisconsin-Indiana-Yale-NOAO (WIYN) telescope）的數據合成，讓NGC 2264看來更像「聖誕樹」。

後期製作以綠色為星雲中的氣體染色，製成類似樹冠的效果，而裝飾「聖誕樹」的藍色及白色「燈泡」是望遠鏡偵測到X光的結果。此外天文學家也將圖片順時針旋轉約160度，這樣「聖誕樹」的「樹頂」看來便是在圖片上方。

這棵在宇宙中的「聖誕樹」位於麒麟座（又名獨角獸座，Monoceros）的NGC 2264裏，距離獵戶座（Orion）不遠。

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