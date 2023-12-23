10歲女兒開出聖誕禮物清單　「最低消費」要iPhone15　阿媽眼都凸

聖誕節將近，你也為了要送甚麼禮物傷透腦筋嗎？美國一名媽媽近期在社群媒體上分享自己孩子的願望清單，雖然她的女兒才10歲，想要的東西卻都是名貴的奢侈品，不只讓她超級困擾，網民也都看傻了眼。



據《都市報》（Metro）報道，這名媽媽可雅（Keya James）在TikTok上分享10歲女兒想要的聖誕禮物清單，這份清單超級長，上面寫的東西還都不便宜，讓不少網民看了也都咋舌。

這張聖誕禮物清單可不簡單！（按圖了解）

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清單上的第一項就是iPhone15，即使是最便宜的型號和容量，一支iPhone15也至少要近港幣近七千元，但這份清單卻還沒結束。除了iPhone以外，女兒還列了名牌UGG的懶人鞋（約港幣1千3百元）、Kendra Scott項鍊（約港幣400元）、Nike Dunk球鞋（約港幣710元）、即影即有相機（約港幣640元）和Dior與Converse聯名布鞋（約港幣9千3百元）等。

除了這些禮物之外，女兒還要求「超級多錢」，而且女兒還先預告媽媽「這份清單還會再加長」。不少網民看了以後都超級傻眼，有人就留言說：「現在的小孩是瘋了嗎？我10歲的聖誕願望是養一隻倉鼠耶！」也有網民說怎麼清單上都沒有玩具而是奢侈品，不禁感嘆這一代的孩子到底怎麼了。

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