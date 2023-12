Wham! 苦等近40年　《Last Christmas》終稱霸英國聖誕歌曲榜

聖誕節臨近,不少地方都會播放聖誕歌曲,其中有「聖誕女王」之稱的美國歌后瑪莉嘉兒(Mariah Carey)名曲《All I Want For Christmas Is You》多年來都是經常播放的歌曲,不過她的「壟斷」今年在英國被打破,原因是Wham!的《Last Christmas》終於成為當地聖誕之冠。



天空新聞(Sky News)報道,《Last Christmas》力壓Sam Ryder的《You're Christmas To Me》稱霸今年英國的聖誕歌曲榜,而Mariah Carey的《All I Want For Christmas Is You》則排第三,Noah Kahan的《Stick Season》及艾頓莊(Elton John)與Ed Sheeran合作的《Merry Christmas》就分別排第四及五。

《Last Christmas》由已故Wham!成員佐治米高(George Michael)填詞和編曲,惟該作品在1984年首度推出時,就不敵Band Aid的《Do They Know It's Christmas?》,結果這首歌等了39年才稱霸,是英國史上需時最長成為聖誕之王的歌曲。惟佐治米高在2016年聖誕日離世,無法見證自己作品封王一刻。

對於這次成就,佐治米高的Wham!拍檔Andrew Ridgeley形容是自己、佐治米高及所有相關人士的一大時刻,並透露對方撰寫歌曲時,一直以成為冠軍為目標,指歌曲帶出很多人心目中的聖誕印象。

George Michael在2016年聖誕節離世,終年53歲。他的作品《Last Christmas》在2023年終於稱霸英國的聖誕歌曲榜,達成他創作歌曲時「要成為No.1」的理想。(Getty Images)

根據英國音樂榜單組織「Official Charts Company」(OCC)的數據顯示,《Last Christmas》一共售出534萬首,成為當地第三大受歡迎歌曲。它亦在過去7天於網上播放過1330萬次,是聖誕週播放的聖誕歌曲之冠。