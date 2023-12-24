聖誕節前夕馬來西亞澄清防疫措施　籲提早3-4小時抵達吉隆坡機場

馬來西亞最近頒布的新型冠狀病毒感染防疫措施引發誤解，讓人以為外國人入境後就必須隔離。馬國當局就此做出澄清，以免嚇走旅客。



馬國旅遊、藝術及文化部長張慶信星期五（12月22日）在Facebook貼文說，由於各地新型冠狀病毒感染病例普遍回升，馬國衞生部最近也推出了新的防疫措施，包括要求確診者居家隔離5天。可是，社交媒體上卻流傳對於隔離要求的錯誤解讀。

「社媒上充斥着各種不實的謠言，導致一些外國遊客誤解，甚至感到恐慌。外國遊客以為入境馬國就須要隔離，這降低了他們到馬國旅遊的意願。」

張慶信解釋，若外國遊客在馬國旅行期間確診了新型冠狀病毒感染，只須居家隔離，出現嚴重症狀者應安排後續治療。

他籲請旅遊業者協助當局傳達正確的訊息，並向旅客說明防疫措施的細節。他也呼籲民眾勿散播不實的信息，以免進一步造成混淆。

張慶信說，衞生部推出新的防疫措施是為將民眾及遊客的健康和安全保障得更好，並確保遊客能在馬國安心旅遊。他重申，政府無意再次實施行動管制令或封鎖措施。

圖為2002年3月12日，中國遊客從馬來西亞吉隆坡電訊塔眺望風景。（Getty）

馬國衞生部長祖基菲里星期六（23日）發文告指出，馬國過去一週（12月17日至12月22日）新增2萬2413宗新型冠狀病毒感染確診病例，比前一週的1萬7307宗增加29.5％。新增死亡病例為20宗，較前一週減少六宗。

另一方面，隨着佳節長假和旅遊旺季到來，馬國機場公司提醒乘客，應在班機宗飛至少4小時前抵達吉隆坡國際機場，以免耽誤行程。

馬國機場公司星期五發文告說，年底旅遊旺季期間，預計吉隆坡國際機場第一終站和第二終站的每日平均客運量將分別達到7萬9200人次和6萬6400人次。

文告也說，吉隆坡國際機場第一終站正在進行提升行李處理系統的工程，可能影響乘客的登機及託運等程序。因此，乘客應提前去辦理各種手續，並配合機場及航空公司人員的指示。

多家航空公司也發出通告，促請從檳城國際機場離境的國際航班的乘客，在班機宗飛3小時前抵達機場。