新加坡新冠個案週增5.6萬恢復每日通報　馬來西亞重申不再封城

新加坡及馬來西亞新型冠狀病毒感染（Covid-19）確診個案大增。新加坡12月3至9日新增逾5.6萬宗個案，19日起恢復每日更新確診數據；馬來西亞10至16日新增逾2.6萬宗、28人死亡，強調患者自出現症狀起須隔離5天。



新加坡12月3至9日新增個案較上一週顯著增加75%，但數字在13日起轉趨平穩，至18日七天平均浮動個案為6,820宗，僅763人入院治療，23人入住深切治療部。

新加坡衛生部建議公眾在室內或擠迫場所，及與高危群體互動時戴上口罩，但同時據國際及本地數據指出，至今無明確跡象表明多數患者所感染的BA.2.86或JN.1變異株，比其他變種傳染力更強、症狀更嚴重。

馬來西亞衛生部指，當地12月10至16日新增個案比前一週多出62.2%，19宗屬境外輸入個案，強調確診人士須隔離5天、每日接受評估，鼓勵在結束後繼續戴口罩、勤洗手等，直至出現症狀後第10天，但稱不會就此實施行動管制令，或恢復過往封鎖。

新型病毒JN.1變異株9月首次在美國出現，中國至今共7宗個案。世界衛生組織（WHO）19日將JN.1變異株列為「需關注變異株」，但同時據現有證據，評估該變種對全球公共衛生構成的額外風險為「低」。