印尼中企冶煉爐爆炸增至13死包括5中國人　影片曝有人跳樓逃生

路透社12月24日引述印尼媒體稱，位於印尼蘇拉威西島（Sulawesi）的莫羅瓦利鎳工業園（Indonesia Morowali Industrial Park，IMIP）發生意外，園區內屬於印尼青山不鏽鋼有限公司（PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel，ITSS）的不鏽鋼爐爆炸，13死38傷。



報道稱，爆炸發生在凌晨5時30分（香港時間24日早上5時30分），當時正值熔爐進行維修期間。

IMIP發聲明稱，分別8名印尼人及5名中國工人死於這場意外。火災在當地時間早上9時10分撲熄。

IMIP發言人稱：「根據初步調查，爆炸可能是由於爐底仍有一些引發爆炸的液體。熔爐在修復過程中發生了爆炸。」

發言人補充說，第一次爆炸引發其他幾次爆炸，因維修過程中使用很多氧氣瓶來進行焊接和切割熔爐零件。

印尼媒體Narasi Daily引述Morowali Info在Instagram上載的影片，一些員工似乎試圖從高處跳下逃生。另有數名工人試圖協助其他人。

警方正在現場調查爆炸原因。印尼安塔拉通訊社（Antara）引述莫羅瓦利警察公共關係官員哈米德（Ipda Abdul Hamid）的話稱：「爆炸發生後，巴哈多比鎮（Bahodopi，暫譯）警察到場了解情況。」

▼印尼媒體Narasi Daily在其於社交媒體X的賬號發布現場影片：

IMIP是一個以鎳為主的工業園區，由中國青山及其當地合作夥伴印尼本土八星集團（Bintang Delapan Group）擁有。該集團生產不銹鋼和碳鋼。IMIP表示，ITSS是工業園區的租戶之一。

根據香港貿發局網站資料，位於中國印尼綜合產業園區青山園區位於印尼中蘇拉威西省莫羅瓦利縣（Morowali Regency），佔地超過2000公頃。

中國國家主席習近平2013年10月3日對印尼進行國事訪問期間，兩國元首在雅加達共同見證印尼青山園區設立以及首個入園項目簽約。2015年5月29日，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）率領5位部長及省長、縣長專程視察園區，宣布首個入園項目SMI公司年產30萬噸鎳鐵廠正式投產。