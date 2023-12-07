印尼火山爆發失蹤者遺體全數尋獲　共23人罹難

印尼蘇門答臘島馬拉皮火山爆發事件的最後一名失蹤者遺體已尋獲，救援行動宣佈結束，遇難者確定為23人。



法新社報道，在西蘇門答臘省阿加姆（Agam）的印尼減災署官員普拉塔馬（Ichwan Pratama）星期四（12月7日）發布的聲明說：「所有遇難者均已找到，最後一名遇難者已死亡。因此，在進行評估後，國家搜救局（Basarnas）領導的搜救行動已結束。」

他還說，緊急哨所仍在運作，萬一還有家人在尋找親人，他們可以攜帶有效數據前去查詢。

印尼媒體報道，最後一名失蹤者的遺體是在馬拉皮火山口附近發現的，是當地一名22歲的女大學生。

馬拉皮山（Mount Marapi）的意思是「火焰之山」，是蘇門答臘島上最活躍的火山。印尼減災署12月3日晚上發布通告說，馬拉皮火山在當地時間下午2時54分突然劇烈爆發，向天空噴出了高達3,000公尺的火山灰柱，這比火山本身海拔2,891公尺的高度還要高。

火山爆發後，52人獲救，包括10多名大學生在內的23名登山者遇難。此前的報道指出，12名重傷者在醫院接受治療。由於火山繼續噴發加上惡劣天氣，數百名搜救人員的工作十分艱鉅。

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自2011年8月起，馬拉皮火山就處於噴發警戒狀態，徒步旅行者必須通過在線預訂系統向當地政府登記，支付少量費用並進入指定入口。

中國新聞社報道，西蘇門答臘省警察部隊副首長馬爾迪揚托（Edi Mardianto，暫譯）星期三（6日）晚上說，救援行動已經結束，所有參與搜尋工作的人員都將撤離。同時，當地已經封閉馬拉皮火山的所有攀登路線。他還說，這中間存在違規行為，將調查相關人員和單位，尤其是向75名登山者發放許可證的人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

