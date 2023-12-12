印度議員逃稅被搜出大量現金　50銀行員工「數錢數到手軟」

印度當局的所得稅部門近期盯上1名國會議員，在清查與其家族有所牽連的酒廠後發現大量藏匿的現金。



不過數量過於龐大，最終共出動50名銀行人員和40台點鈔機、耗時5天才終於計算出總金額高達35.35億盧比（約3.3億港元），創下印度調查機構的最新紀錄。

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《NDTV》報道，印度所得稅部門本次目標是隸屬於「印度國民大會黨」（Indian National Congress）、在賈坎德邦（Jharkhand）擔任議員的薩胡（Dhiraj Prasad Sahu），當局出動調查人員前往他名下位於蘭契（Ranchi）等多處地的房產，並有重大收穫。

據悉，調查人員在巴蘭吉爾（Balangir）地區發現30.5億盧比（約2.9億港元）的現金，後續又在桑巴爾普爾（Sambalpur）和蒂特拉加爾（Titlagarh）陸續發現3.75億（約3500萬港元）和1.1億盧比（約1000萬港元）的現金。

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所得稅部門突襲的地點包含與薩胡家族有密切關係的「博德釀酒廠」（Boudh Distilleries Private Limited），而上述查獲現金疑似是薩胡家族販賣烈酒後「下落不明」的收入。

為了清點查獲的176袋現金，印度國家銀行（SBI）出動多達50名工作人員以及40台點鈔機，耗時5天目前已將其中140袋清點完畢，剩餘的36袋也將在近期完成清點。

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