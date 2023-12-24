如何網上預約酒店最划算？　業者：不同平台及地區偏差較大

踏入聖誕及新年長假期，很多人會選擇外遊，而選擇酒店則是一大挑戰。有Expedia專家指，旅客在預訂旅程前45天平均瀏覽超過140個旅遊相關網站，網上旅行社更成為首選。但到底哪個網站的酒店價格最抵？



美國CNBC頻道12月21日報道，網上旅行社RatePunk透過瀏覽器擴充功能，比較主要酒店及數百個網上旅行社的酒店價格，分析由今年1月1日至12月1日超過19.8萬名用戶的搜查，再分析數據。

RatePunk發現，從全球而言，有34%的最低價格是來自Agoda，緊接着Priceline的23%，以及Booking.com流動版的16%。其中Agoda在亞洲及中東的優勢最大，在亞洲區的搜尋中，有近半最低價格都是來自該公司。

RatePunk行政總裁Justin Albertynas指，用戶很多時最先都是透過Booking.com或Expedia預訂或搜尋住宿，之後則受到Agoda的價格吸引而投向對方懷抱。他表示，Agoda開出的價格比其他便宜10至15%，有時更達20%，特別是在昂貴房價的租金上就可以為旅客節省不少開支，但在廉價住宿的效果就相對較小。

聖誕節臨近，東京站附近的東京中城八重洲（TOKYO MIDTOWN YAESU）佈置聖誕裝飾，有民眾駐足「打卡」。（Reuters）

Justin提到，Agoda是以亞洲市場為目標，當地是一個正成長的市場，不過對開支就比較敏感，因此認為這是Agoda吸引用戶的策略。該公司在歐洲同樣表現優秀，有38%的最低價格，但Booking.com的表現則稍為搶眼，其流動及電腦版合共提供40.2%的最便宜房價。

不過Justin特別指出，Booking.com的流動版顯示的價格都比電腦版廉宜，而電腦版的用戶成本較高，用戶透過網上搜尋到有關網站。因此這些公司需要向Google「課金」投放廣告、爭取關鍵字等。部分酒店就向使用流動版用戶提供更理想的價格，Justin稱，Booking.com提供的價格分為電腦版、流動版、應用程式版，從數據發現，八成流動及應用程式提供的價格相近，不過有時可以透過應用程式版本找到最低價格。

法國巴黎明年舉行奧運，當地酒店房間供應勢必緊張。圖為三項鐵人比賽場地的巴黎鐵塔及塔前的Pont d'Iéna大橋鳥瞰圖。（Paris 2024）

對於有意在明年外遊人士方面，Justin認為，計劃到美國旅遊的人士可以放眼Booking.com，指該公司有意全力打入美國市場，所以可能會有推銷活動，並與酒店集團達成協議，為該網站用戶帶來優惠。

RatePunk的數據發現，部分網站在特定國家的整體住宿價格領先同儕，例如Agoda在日本、泰國、馬來西亞及澳洲；Piceline在法國；Hotels.com在馬爾代夫及墨西哥；Booking.com在意大利；Expedia在巴西；ZenHotels在西班牙等。