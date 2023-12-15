中俄買家湧入　泰國樓市回暖　3大旅遊點交易最熱絡

隨着泰國旅遊業逐漸復蘇，地產市場也跟着回暖。2023年，中國人和俄羅斯人是泰國公寓市場的最大外國買家，曼谷、芭堤雅（Pattaya）和布吉島（又譯作普吉島，Phuket）等旅遊熱點地區的公寓銷售量激增。



彭博社報道，根據泰國地產訊息中心的數據，截至9月，共有1萬零703間公寓售出，價值達523億泰銖（約117億港元），同比增長38%。

其中，有4991間公寓賣給中國買家，佔總交易量的47%，價值約247億泰銖（約55億港元）；俄羅斯買家則購入962間公寓，遙遙領先排在第三與第四名的美國和台灣買家。

圖為2022年12月17日，俄羅斯遊客在泰國布吉島的海灘休憩。（Reuters）

出售給外國人的公寓當中，近42%在泰國東部春武里府，那裏擁有眾多海灘和工業區。泰國首都曼谷則佔37.5%。

泰國地產訊息中心代理主任威猜說，外國買家對泰國公寓的需求仍然很大，「購買目的既是為了投資，也是為了在泰國作為第二個家」。

他還說，免簽可能會進一步刺激對泰國公寓的需求，而外國買家持有物業的數量，遠低於當局規定的法定上限。他預計2024年遊客人數將增加，這將進推動地產需求增長。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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