外遊注意｜西班牙機場爆失竊案 員工躲貨艙偷撬行李盜名錶珠寶
撰文：ETtoday
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西班牙國民警衛隊15日宣布，渡假勝地特內里費島（Tenerife）瑞伊納索菲亞機場（Sur-Reina Sofia）的14名員工被捕，這些人涉嫌撬開旅客行李偷竊，贓物總價值高達195萬3571歐元（約港幣1664萬元），還有另外20名職員也被懷疑參與犯案，正在接受調查。
綜合外媒報道，警方接獲大量旅客報案後着手調查，在14名員工的機場儲物櫃、汽車及住宅搜出大量贓款與贓物，包括1.3萬歐元現金（約港幣11萬元）、29隻名錶、22部手機、多種電子設備、120件珠寶，其中還包括黃金。
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西班牙國民警衛隊表示，嫌犯趁著裝卸行李時下手，刻意放慢工作速度，在貨艙裏戳破拉鍊、撬開行李箱，「一旦他們從裏面取出感興趣的物品，包括珠寶、手機、手錶及電子設備，就會再次拉上拉鍊，沒有留下任何行李箱被動過的痕跡。」
此外，14名嫌犯還有明確分工，分別負責選擇下手航班、藏匿贓物、把財物運出機場、在珠寶店或網路銷贓，甚至是分配贓款等。他們如今面臨加入犯罪集團、暴力搶劫與洗錢等指控。
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特內里費島是西班牙加那利群島之中面積最大、人口最多的島，廣受避冬的北歐旅客歡迎。島上共有2座國際機場，根據西班牙機場管理局（Aena）數據，這次案發的瑞伊納索菲亞機場去年湧入1080萬人次旅客，成為全西班牙第七大的繁忙機場。
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