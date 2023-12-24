阿根廷300多經濟改革措施民怨反彈　新總統不理：促國會加快審議

有着「阿根廷特朗普」之稱的米萊（Javier Milei）在就任阿根廷總統後，大搞「休克療法」，一口氣頒佈包括國企私有化、結束出口限制和放鬆監管等300多項改革措施的經濟法令。



根據美媒《紐約時報》、路透社等外媒12月23日報道，過去兩週，阿根廷全國通脹急速加劇，十多個省先後宣佈進入經濟緊急狀態。近日，阿根廷各地民眾爭先上街，以示對米萊政府的不滿。但米萊仍不為所動，呼籲國會舉行特別會議，以加快改革政策落地。

「高通脹已成為阿根廷的代名詞，民眾也習慣了物價上漲。但在米萊上任後，民眾生活變得更加痛苦。」

《紐約時報》23日報道稱，在米萊就任總統的過去兩週內，阿根廷物價以令人眼花繚亂的速度飆升。阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一家酒吧的老闆發現，牛肉的價格飆升了73%，西葫蘆價格上漲了140%；一名優步司機稱，她現在加滿油箱需要多付60%的錢；一名父親表示，他買尿布花的錢是上個月的兩倍。

報道援引政府數據指出，汽油價格近期飆升了60%。還有分析人士預測，阿根廷房價近期將再上漲25%到30%；從現在起到明年2月，房價還會繼續上漲80%。

阿根廷總統米萊（Javier Milei）2023年12月20日在布宜諾斯艾利斯發表電視講話，宣布經濟措施。這是阿根廷政府發布的影片取得的截圖。（ARGENTINE GOVERNMENT TV/via REUTERS TV/Handout via REUTERS）

「自從米萊獲勝以來，我們一直很擔心，」談到現狀時，36歲的加利（Fernando Galli）難掩悲觀。他是布宜諾斯艾利斯一名高中的哲學教師，正在養育兩個年幼的女兒（一個6歲，一個年僅18個月）。

《紐約時報》表示，目前，大多數阿根廷人都在努力弄清楚如何維持收支平衡，每次購買生活必需品時，都像在上一門複雜的經濟學課程。

米萊就任總統之際，阿根廷正處於嚴重的經濟危機之中，過去12個月的累計通脹率達到142.7%，貧困率超過40%。阿根廷還面臨債務危機，欠國際貨幣基金組織的債務已經超過440億美元。今年以來，阿根廷通脹率在4月達到峰值8.4%，有專家預測，今年阿根廷國內生產總值將萎縮3.1%，2024年將再萎縮0.2%。

在競選總統期間，米萊就曾「語出驚人」，提出多項「令人大為吃驚」的政策方案，他當時承諾將中央政府部門從18個大幅砍到8個，並在上任首日砍至9個，迅速兌現了這一競選承諾。此外，他還承諾將採用所謂的「經濟休克療法」，主張「燒掉」管理不善的央行，廢除比索，全面轉向「美元化」，大幅削減開支，允許公開攜帶槍支、合法化器官買賣並限制墮胎等。

米萊本人也曾早早發出預警。米萊在12月10日的就職典禮上公開表示，他將縮減政府規模和重建經濟，相關舉措會在一開始帶來傷害，但「我更願意告訴大家令人不安的真相，而不是令人舒服的謊言」。

圖為2023年12月21日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，示威者在國會大樓外抗議阿根廷新總統米萊的新政策。（Reuters）

就職兩日後（12日），米萊開始大搞「休克療法」，採取包括削減政府開支、減少消費者補貼、停止新建公共工程招標等一系列措施，試圖減少財政赤字和控制通貨膨脹。阿根廷經濟部長同日宣佈，新政府將官方匯率下調至1美元兌800比索，貶值54%。

12月20日，米萊簽署一項緊急經濟法令，公佈包括國企私有化、結束出口限制和放鬆監管等300多項改革措施，以實現阿根廷經濟的「自由化」。

《紐約時報》援引經濟學家的分析稱，雖然米萊上述措施對於解決阿根廷長期金融問題是必要的，但也給民眾帶來短期的痛苦。同時，一些分析人士質疑，阿根廷缺乏對於最貧窮民眾的保障措施。一名阿根廷人直言，「大家的工資或收入不可能適應這種速度的通貨膨脹」。

20日，由失業者群體代表領導的數千人走上了布宜諾斯艾利斯的街頭，舉行自米萊政府上台執政以來的首次大規模抗議示威活動，反對新政府的「經濟休克療法」和緊縮政策，要求為窮人提供更多支持。

圖為2023年12月21日，在阿根廷布宜諾斯艾利斯國會大樓外，示威者手持照明彈，抗議阿根廷新總統米萊宣布的新政策。（Reuters）

面對民眾不滿，米萊政府不為所動。抗議活動舉行當天，阿根廷政府部署了大量警察，以阻止抗議者堵塞道路。米萊政府還威脅稱，將對任何試圖通過破壞性抗議來阻撓其計劃的組織群體採取強硬行動，封鎖道路的人可能會失去領取國家福利的權利。

米萊的發言人阿多爾尼（Manuel Adorni）日前也回應稱，通脹加劇是修復阿根廷「扭曲經濟」的必然過程。他說：「阿根廷存在許多難題和未解決的問題，我們必須開始解決這些問題。（所以）我們將不可避免地經歷數月之久的高通脹。」

當地時間22日晚，米萊表示，他已於當天將該法令提交給阿根廷國會，並呼籲國會在12月26日至1月31日期間召開特別會議，討論相關議題。報道稱，當前國會正在休會，下次會議原定於明年3月舉行。

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