當選繼續捐月薪！阿根廷新總統直播抽獎：送2萬「大利是」予民眾
撰文：TVBS新聞網
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阿根廷新上任的經濟學家總統米萊（Javier Milei），除了推行充滿爭議的「休克療法」，希望拯救該國經濟現況，美聯社（AP）報道，他日前還兌現承諾，在個人Instagram粉專直播，隨機抽取一名民眾，將自己國會議員生涯最後一個月的薪水當成頭獎送出。這份210萬阿根廷披索（約港幣20,720）的獎金，最後由 Verónica Gómez 的女性獨得。
踏入政壇僅兩年時間，就從國會議員晉升總統，捐出薪水抽獎送人的行為，其實從兩年前就開始，米萊想要用這個方式，將自己和長期坐享一切好處特權的「菁英階級」區分，給予一般民眾更多幫助。
在社群抽獎直播中，這位新上任的總統不只向支持者展示辦公室，讓他們一睹總統府的擺設與裝潢，米萊同時還打趣地表示，這是身為議員最後一次抽獎，「因為我現在找到新的工作了！」
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現年53歲的米萊，踏入政壇前身份非常多元，同時是大學教授、智庫學者、跨國銀行經濟學家，還是一個知名廣播節目主持人。但是高調又經常喜歡批評他人的做風，讓米萊經常被其他經濟學家們吐槽，只會喊一堆自己都不理解的理論和概念，提議總是錯誤與漏洞百出。
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他在2021年創立新的黨派，並成功當選國會議員，善於使用電視、廣播與網路宣傳自己，讓米萊獲得阿根廷年輕世代支持，「月薪抽獎」就是從此時開始。從議員變成總統後，米萊繼續承諾月薪抽獎，下一次將以總統身份，直播進行第一次月薪抽獎，同時也要盡快解決阿根廷阿性通貨膨脹。
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