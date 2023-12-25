以巴衝突｜伯利恆哀傷聖誕節　民眾心繫加沙受難同胞

位於約旦河西岸的伯利恆，是聖經記載的耶穌出生地。但今年由於死傷慘重的加沙戰火，傳統的聖誕慶祝活動取消，也不見過往擠滿馬槽廣場（Manger Square）的遊客。當地居民說：「這座城市沒有沒有歡樂、沒有孩子、沒有聖誕老人，今年沒有慶祝活動。」



馬槽廣場今年沒有巨型聖誕樹、沒有詩歌隊、沒有聖誕市集。傳統的耶穌誕生場景，以巨石和鐵絲網包圍，以示對加沙民眾的支持。平安夜早上，伯利恆教堂的鐘聲響起，揚聲器播放著阿拉伯歌曲，其中一首歌曲呼籲為兒童祈求和平，廣場上有民眾拉起巨大的巴勒斯坦旗。

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當地教堂異常冷清，神父說：「我在伯利恆出生，從未見過這樣的情況，即使在新冠疫情也未嘗如此。」 耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉 (Pierbattista Pizzaballa) ，按傳統在伯利恆的教堂進行傳統的演說。 他戴著傳統的黑白格子巴勒斯坦圍巾，稱這是「一個非常悲傷的聖誕節。我們首先想到的是加沙，想到我們在加沙的人民……有 200 萬人正在受苦。」

面對加沙同胞不斷死亡和流離失所，當地民眾直言：「加沙有很多人被殺，我們不能慶祝，我們都活在巴勒斯坦。」